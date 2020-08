Solskjær bekreftet Sánchez-overgang

Tidligere på kvelden varslet Inter-direktør Beppe Marotta at de vil presentere Sánchez som ny Inter-spiller torsdag. Ole Gunnar Solskjær ble spurt om det var tilfellet etter 2-1-seieren over LASK.

– Ja, jeg tror det. Så jeg kan bekrefte det. Alexis har hatt en god periode der borte. Han er en god spiller, og vi ønsker ham lykke til, sa Solskjær til BT Sport.

Sánchez har vært på et sesonglangt lån i Milano, hvor han etter koronapausen har storspilt.

Ifølge den italienske fotballjournalisten Fabrizio Romano, som spesialiserer seg på overgangsmarkedet, slippes Sánchez gratis fra Manchester United med to år igjen av kontrakten.

Grunnen er trolig at Sánchez er en av Manchester Uniteds best betalte spillere, samtidig som han alt annet enn har imponert på banen. Da han ble hentet til Manchester United, ville britiske medier ha det til at han tjente svimlende 4,5 millioner kroner i uken.

Dermed frigjøres store lønnsutgifter på Old Trafford. Manchester United har de siste ukene vært sterkt koblet til Jadon Sancho.