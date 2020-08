Kondomeriet har hatt en salgsøkning på opp mot 70 prosent denne sommeren i forhold til fjorårets sommer.

– Det kan virke som om nordmenn har unnet seg noe ekstra krydder til sexlivet denne sommeren, sier presseansvarlig i selskapet, Marthe Sørflaten.

Hun tror at blant annet erotikkjedens TV-reklame kan ha spilt en rolle i stigningen.

– Man kan undres over om det i det hele tatt finnes en husstand i Norge uten et eneste sexleketøy etter å ha sett våre rekordtall for denne sommeren, sier hun videre.

Stuerent

Sexolog Thomas Winther tror også at selskapets markedsføring kan ha bidratt til salgsøkningen.

POSITIV: Thomas Winther tror at det nå også er stuerent for menn å ha sexleketøy i hus. Foto: Villa frisk

– Kondomeriet har vært i spydspissen for at sexleketøy har blitt melk og brød for folket. Jo mer synlig sexleketøy er, jo mindre skummelt blir det, sier han.

Winther sier at nordmenns holdninger til sexleketøy har endret seg mye, bare på de siste ti årene.

– Etter at Samantha dro frem «the rabbit» i Sex and the City, så ble det stuerent nærmest over natta for damer å ha sexleketøy i hus. For menn har sexleketøy derimot vært en ikke-ting. Om det ble kjøpt en oppblåsbar sexdukke så var det for moro skyld, og den skulle bare sitte i sofaen.

Sexologen sier videre at sexleketøy har vært forbundet med skyld og skam for mannfolk, en trend som han tror er i ferd med å snu.

I tillegg peker Winther på en ekstra grunn til Kondomeriets salgsøkning:

– Mange har vel kjedet seg hjemme under koronakrisen, tror han.

Nybegynnertips

Sørflaten i Kondomeriet bekrefter at både menn og kvinner ser etter muligheter til å sprite opp sexlivet.

– Fordelingen er 50/50, samtidig har vi også kunder i alle aldre, sier hhun.

Sørflaten har også gode råd til alle som ennå ikke har fylt nattbordskuffen med batteridrevet moro.

FORNØYD: Marthe Sørflaten er naturligvis fornøyd med sommerens salgstall. Foto: Kondomeriet

– Vi har seksti produkteksperter fordelt på ni butikker i landet. De som arbeider i butikkene er profesjonelle og vil finne det perfekte sexleketøyet for deg. Vi er svært gode på kundeservice, og svarer også på alle spørsmål over telefon, mail og via sosiale medier, sier hun.

Stor økning

Også presseansvarlig Rune Kjelsmark i den erotiske nettbutikken Sinful forteller om en økning i salg av sexleketøy i sommer.

– Vanligvis ser vi en stor økning i salget når temperaturen stiger og solen skinner, men i år har det triste sommerværet virkelig fått fart på salget, og det har gitt en langt høyere vekst enn vi hadde forventet, sier han.

I juli opplevde nettbutikken en stigning i salget på 108 prosent sammenliknet med samme måned i fjor.

De tror veksten skyldes en kombinasjon av relativt grått sommervær og at mange nordmenn har blitt tvunget til å tilbringe ferien hjemme på grunn av koronaviruset.

– Det har selvfølgelig hatt en stor betydning at mange har vært nødt til å droppe utenlandsferien, men vi vet også at været spiller en viktig rolle når det kommer til nordmenns sexlyst, forteller Kjelsmark.

Par handler

Ifølge Sinful ser det ut til at det først og fremst er par som har valgt å investere i nye leketøy denne sommeren.

– Da Norge stengte ned i april og mai, kjøpte norske par sexleketøy som aldri før, og det er nøyaktig det samme mønsteret vi har sett her i juli. Vi har opplevd en markant stigning i salget av parvibratorer, erotiske brettspill, klitorisstimulatorer og andre produkter som kan brukes sammen med en partner, forteller Kjelsmark.

Sinful opplyser at det ikke kun er i Norge at salget av sexleketøy er steget kraftig. I Finland er salget steget med 60 prosent, mens det i Sverige og Danmark er steget med henholdsvis 47 prosent og 50 prosent.