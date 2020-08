Hareide tror Rosenborg-avtale går i orden

Trond Henriksen har overtatt RBK-jobben på midlertidig basis etter at Eirik Horneland fikk sparken i slutten av juni. Hareide kunne ikke takke ja til en trenerjobb i sommer fordi han rehabiliteres etter en kneoperasjon, men sier nå at han har lyst på jobben.

– Ja, ja. Det er det ingen tvil om, sier han til Adressa, som først omtalte saken.

Tror han blir RBK-trener

Til TV 2 sier trenerveteranen at partene skal møtes i helgen om to uker. Det skal de ha blitt enige om sist gang de snakket sammen. Han er klar på at han ønsker å ta over Rosenborg så lenge helsen tilsier det.

– Vi har snakket sammen underveis og blitt enige om den datoen. Den kan være bra når det kommer til å se utviklingen på kneet også, poengterer Hareide.

– Føler du at du er ønsket på Lerkendal?

– Ja, jeg tror det. Ellers hadde de ikke ønsket å møte meg. Men jeg vet faktisk ikke om jeg er på toppen av ønskelisten. Vi får bare se hva som skjer fremover, og så får vi ta det derfra, svarer Hareide.

– Tror du det går i orden? Ser man deg på Lerkendal igjen?

– Ja, det håper jeg. Det ville vært fint, og det tror jeg absolutt.

Sportssjef i Rosenborg, Mikael Dorsin, har ikke besvart TV 2s henvendelse.

– Finnes ikke noen «quick-fix»

Hvorvidt Hareide kan være klar for å ta over som hovedtrener allerede i august – dersom han får tilbudet – er han usikker på.

– Vi får kjøre gjennom statusen der og da, og så ser vi hva som skjer. Jeg har heller ikke helt oversikt over hvordan Rosenborg tenker heller, da. De har jo ansatt Trond (Henriksen) ut året, så det er en del ting man må få klarhet i. Men det håper jeg også vi får gjort når vi snakker sammen, sier Hareide.

66-åringen røper at han har hatt kontakt med utenlandske klubber, men sier at det nå vil passe ham godt å trene et norsk lag.

– Og da er det jo ikke noen lag som ligger nærmere enn Rosenborg. Der har jeg vært før, jeg kjenner klubben og jeg kjenner folkene godt.

– Hva er det som skal til for å snu det som har vært en litt vond trend på Lerkendal?

– Det finnes ikke noen «quick-fix.» De som tror det må tro om igjen, fordi det handler om å jobbe over tid. Det er det som gir fremgang og resultater. Det tar tid, og det er ikke en enkel operasjon i seg selv. Men man kan gå inn og så kan man jobbe med ideene sine, og det er jo min intensjon.