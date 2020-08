Toppblogger Isabel Raad avslører antall sexpartnere

Isabel Raad ble kjent gjennom realityserien «Paradise Hotel», og har i etterkant blitt en av Norges største bloggere og influensere. På Instagram følges hun av 233.000, og på YouTube har hun nesten 40.000 abonnenter.

Og det er nettopp på sin egen YouTube-kanal at Raad letter på sløret når det kommer til både det ene og det andre. Hun svarer rett og slett på spørsmål som hun egentlig ikke vil svare på - ifølge tittelen.

Da trenger man ikke å være kvantefysiker for å forstå at det vil bli spørsmål om penger og sex.

En følger spør hvor mye penger hun har brukt på designervesker.

– Jeg har forberedt meg på dette spørsmålet, for jeg måtte kalkulere. Hvis jeg ikke tar helt feil så kom jeg på 180.000 kroner for alle veskene mine, svarer Raad, og presiserer at de er kjøpt over en periode på fem år.

Tjener millioner

Bloggeren tjener med andre ord gode penger, noe hun også har vært åpen om tidligere. I mai uttalte hun at hun kan tjene 400.000 kroner før skatt i løpet av en vanlig måned.

I samme måned skrev e24.no at aksjeselskapet Isabel Raad omsatte i fjor for 3,3 millioner kroner. Noe som er en økning på 600.000 i løpet av det siste året, og rekord for Raad sitt selskap. Hun kan dermed unne seg noen vesker.

– Jeg elsker vesker. Hvis jeg føler at jeg har gjort det bra på jobbfronten, eller når jeg bare vil unne meg selv noe, så er det alltid en veske, forklarer hun.

Raad avslører også at det er hun som betaler når familien er ute og spiser.

Avslører antall sexpartnere

Så kommer det som seg hør og bør spørsmål om sex. En person spør hvor mange personer Raad har hatt sex med i koronaåret 2020.

– Tre stykker, hvis ikke jeg tar helt feil. Jeg kommer bare på tre, svarer influenseren, som også får spørsmål om favoritt sex-posisjon.

– Jeg har egentlig ingen favoritt, jeg synes det er nice å variere. Jeg synes det er kjedelig å bare kjøre samme stilling hele økten. Men jeg kommer lettest når jeg rir, slår hun fast.

Så til det store spørsmålet: «Hvor mange har du hatt sex med?».

– Jeg vet ikke helt akkurat antall, men det er rett over 20. Det vet jeg.

Svaret blir mottatt med latter fra eks-kjæresten Pierre Louis som også deltar i videoen.

– Som du lyver, ler han.

– Hva vet du om det? Det er sant, responderer Raad.