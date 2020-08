Kvinne slo hodet til politibetjent (26) i asfalten flere ganger

Australsk politi advarer mot en urovekkende koronatrend, og sier de flere ganger har måtte ty til harde midler for å nå gjennom til folket.

– Denne 26 år gamle konstabelen kom tilbake til politistasjonen med hjernerystelse og uten en bit av håret fordi hun ba noen om å bruke munnbind. Hun og mange andre ofrer sin trygghet for vår trygghet, skriver australske The Police Association Victoria i et innlegg på Facebook.

Innlegget, som har gått viralt, har fått over 10.000 reaksjoner og over 3400 kommentarer så langt, og politiet mener hendelsen ikke er unik.

Til australske ABC sier politiet at en gruppe munnbindmotstandere, som ifølge dem omtaler seg selv som «selvstendige borgere», har skapt mye trøbbel hittil.

Slo hodet i betongen

Konstabelen som ble skadet og en kollega oppsøkte mandag kveld en 38 år gammel kvinne, som de hadde oppdaget ikke brukte munnbind, slik landets myndigheter krever. Kvinnen skal da ha skubbet til den ene av dem, og slått den andre i hodet.

Ifølge Victorias politisjef Shane Patton utviklet situasjonen seg til en slåsskamp.

– Den 38 gamle kvinnen slo hodet til politikvinnen flere ganger ned i betongen på bakken, sier han.

Etter hendelsen ble den 26 år gamle politikvinnen fraktet til sykehus med omfattende hodeskader, ifølge politisjefen.

Sjefen for politiforeningen, Wayne Gatt, sier til ABC at 38-åringen skal ha skrytt av at hun greide å rive ut deler av håret til politikvinnen.

– Hun hadde en hårklump i hånda, og sa til medlemmet vårt noe som lignet på «hvordan er det å ha håret ditt i hendene mine?», sier han.

– Det er grusom oppførsel, og det er umenneskelig oppførsel, for å være helt ærlig, fortsetter han.

Den nå pågrepne kvinnen er nå siktet på ni forskjellige punkter, deriblant for å angripe en offentlig tjenesteperson og for kroppskade. Hun er tidligere ustraffet, og er ute av arresten etter å ha betalt kausjon.

Flere hendelser

Ifølge politisjef Patton har politiet den siste uken ved fire anledninger måtte knuse bilruten som følge av at folk som gjør opprør mot munnbindreglene ikke ønsker å oppgi personinformasjon, skriver ABC.

Han mener de «selvstendige borgerne» begynner å bli et problem.

– Vi har sett dem vise frekk oppførsel ved kontroller, og de oppgir hverken navn eller adresse, sier han.

Ifølge politiet har hendelsene eskalert som følge av de nye reglene, som blant annet gir over 30.000 kroner i bot for karantebrudd. I særdeles grove tilfeller kan man få en saftig bot på hele 130.000 kroner.

Politiet i delstaten Victoria har som følge av det strenge regelverket satt inn 250 ekstra betjenter for å støtte de allerede 1500 som jobber i distriktet.