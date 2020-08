Kraftige eksplosjoner i Beirut

To massive eksplosjoner rystet mandag kveld Libanons hovedstad. Flere videoer fra stedet viser den dramatiske hendelsen, som ifølge CNN skjedde nær byens havneområde.

Nyhetsbyrået AP omtaler ødeleggelsene som overveldende. Området har mange kafeer og handelsområder, og det er et sted mange familier oppholder seg. Ifølge OTV Lebanon er konen og datteren til landets statsminister blant de skadde. De skal ha lettere skader.

Reuters: Over ti døde

Helsedepartementet i landet har uttalt på Twitter at alle sykehusene i byen er i beredskap for å ta imot de som er skadet. Til Al Jazeera uttaler helseminister Hamad Hassan at hundrevis er skadet, og nyhetsbyrået Reuters melder på Twitter at minst 10 er døde.

Klokka 19.48 norsk tid skriver CNN at landets myndigheter fortsatt ikke har oppgitt et eksakt tall på skadde og døde.

– Vi er i ferd med å kartlegge situasjonen. Vi vet at flere nordmenn er i området, men vi har foreløpig ingen indikasjoner på at nordmenn er direkte berørt av eksplosjonene, sier pressetalserson i Utenriksdepartementet, Ane Lunde, til TV 2.

Vandrer blodige gatelangs

– Det føltes som et jordskjelv, sier Rania Masri, som fikk vinduene sine knust i eksplosjonene, til CNN.

VED AKUTTEN: Britiske Valarie Fakhoury, hennes datter og barnebarn var blant dem som reiste til akutten etter den kraftige eksplosjonen som rystet Beirut. Foto: Janine Haidar

Skadde og blodige mennesker vandrer ifølge øyenvitnene gatelangs, ødelagte biler står forlatt og køene vokser utenfor sykehus og helsestasjoner.

Røde Kors i landet ber nå om bloddonasjoner, og uttaler at det haster for dem å få inn nok blod. De har allerede hentet inn ekstra sykebiler fra andre byer i landet.

– Sykehus i Beirut ber skadde, med blod rennende nedover ansiktet, om å snu i døra fordi er for fulle eller skadde til å ta dem i mot, skriver AFP-journalist Maya Gebeily på Twitter.

Ifølge NTB skal flere ofre være begravd i ruinene av sammenraste bygninger. Guvernøren i Beirut uttaler at minst 10 brannmannskaper er meldt savnet etter eksplosjonene.

Flere hundre personer tilbyr nå sin hjelp på Facebook til de som er rammet av hendelsen.

– Kunne høres til Kypros

Flere lokale medier melder at eksplosjonen kunne merkes fra over 10 kilometers avstand, og at flere biler ligger veltet som følge av kraften av den. AFP Arabic melder at lyden kunne høres helt til Kypros.

– Jeg så en ball av ild, og røyken stige over Beirut. Folk skreik og la på sprang, blodige. Balkonger ble sprengt bort fra bygninger. Glass fra høye bygninger falt ned i gatene, sier et vitne til nyhetsbyrået Reuters.

Nær fyrverkerifabrikk

Enkelte lokale medier melder at eksplosjonen skal ha skjedd i en bygning der det ble lagret fyrverkeri, men dette er ikke bekreftet.

Kort tid etter eksplosjonen skal det ha kommet nok en eksplosjon, men det er noe uklart om den skjedde i den samme lagerbygningen.

SKADDE VANDRER GATELANGS: Helsemyndighetene har satt alle sykehus i beredskap som følge av eksplosjonen. Foto: Hassan Ammar

En video delt av det libanesiske kringkastingsselskapet LBCI viser hvordan det først stiger kraftig røyk opp fra en bygning, etterfulgt av en voldsom eksplosjon.

Eksplosjonen har forårsaket store materielle ødeleggelser i området, blant annet i redaksjonslokalene til avisen Daily Star, tvitrer en av avisens journalister. Også CNNs lokalkontor har fått skader, melder nyhetskanalen selv.

– Kraften fra eksplosjonen var massiv. Det er panikk i gatene og glass overalt, sier Al Jazeera-journalist Zeina Khodr.

– Vet ikke hva som har skjedd

Sikkerhetskilder opplyser til det statlige nyhetsbyrået NNA at eksplosjonene fant sted i en lagerbygning der det ble oppbevart eksplosiver. En brann skal ha vært årsaken.

– Vi har ikke noe informasjon om hva som eksakt har skjedd, hva som har forårsaket dette og om dette er en menneskeskapt hendelse, sier FN-talsmann Farhan Haq tirsdag, ifølge Reuters.

Beordrer militæret til å patruljere

Ifølge CNN har landets president Michel Aoun beordret militæret til å ta over ansvaret i området, og de vil patruljere rundt området hvor eksplosjonen skjedde og i nærliggende boligfelt fremover. Han har også erklært onsdag en nasjonal sørgedag.

Landets utenriksminister, Ghady G. El-Khoury, ber det internasjonale samfunnet om hjelp.

– Det er på tide å gi Libanon den nødvendige støtten. Politiske hensyn er ikke lenger gyldige, skriver han på Twitter.

Hariri-attentat

Selv om de fleste meldingene så langt tyder på at den kraftige eksplosjonen i Beirut var en ulykke, spekuleres det i om den kan ha sammenheng med rettssaken etter drapet på Libanons daværende statsminister Rafik Hariri som nå går mot slutten.

Hariri og 21 andre ble drept av en kraftig bilbombe i Beirut i 2005 og fire antatte medlemmer av den sjiamuslimske Hizbollah-militsen er tiltalt in absentia.

Hizbollah nekter for å ha stått bak, men fredag kommer en FN-støttet domstol i Nederland med sin kjennelse i saken.