Carlsen vant Legends of Chess: – En maktdemonstrasjon

Carlsen vant turneringen Legends of Chess etter å ha vunnet 2,5 - 0,5 (sammenlagt 2-0) over Jan Nepomnjasjtsjij på andre finaledag.

Det gir nordmannen en premiegevinst på 417.000 norske kroner.

Carlsen ledet 2-0 før det tredje partiet, som også ble det siste da det etter 36 trekk endte i remis.

– En utklassing-seier på finalens siste dag, sier TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Dermed har Carlsen vunnet 19 matcher på rad.

– En maktdemonstrasjon så godt som hele veien, synes jeg, mener TV 2s sjakkekspert Hans Olav Lahlum.

Carlsen har vunnet tre av totalt fire turneringer i Magnus Carlsen Grand Chess Tour. Carlsen vant Magnus Carlsen Invitational i mai, Chess Masters i juli og nå Legends of Chess, en turnering som samlet fem av dagens ypperste spillere og fem sjakklegender.

– Jeg er veldig fornøyd i dag, ingenting å klage på, sier Magnus Carlsen til TV 2 med et stort smil.

– Så du for deg at dette kunne bli avgjort med bare tre partier i dag?

– Jeg regnet ikke det som veldig sannsynlig, men jeg har også tenkt tidligere at de matchene der jeg starter med hvit øker sjansene for at det kan bli korte matcher. Men det var mer enn jeg kunne håpet på.

Allerede søndag starter finaleturneringen i Carlsen Chess Tour. Der møter han Ding Liren i semifinalen. I den andre semifinalen møtes Daniil Dubov og Hikaru Nakamura.

Grand Tour Finals ser du på TV 2 Sport 1 og Sumo søndag 9. august kl.15.30.

– Det blir en blanding av å slappe av litt, men samtidig blir det mye tenkning på hvordan jeg skal slå ham, sier Carlsen og legger til:

– Definitivt en veldig, veldig tøff motstander, men sannsynligvis en som har litt mindre selvtillit enn det han hadde tidligere etter en veldig dårlig prestasjon i denne turneringen.

Første parti skapte reaksjoner

Carlsen startet like strålende på andre finaledag som han gjorde mandag, og vant det første partiet med hvite brikker etter 27 trekk. Nepomnjasjtsji ga opp da han lå en bonde under.

– Det var mange som reagerte på dette. Det har også blitt lagt merke til internasjonalt. Aleksandr Grisjtsjuk har sagt at det viser veldig stor respekt for Carlsen fra Nepomnjasjtsji at han gir opp i en sånn stilling. Nepo sto bare en bonde under, men sjakk-computeren sa likevel at det var en fullstendig håpløs situasjon. Vi må vel bare si som Grisjtsjuk at han har ekstremt respekt for Magnus, oppsummerte Hammer etter det første partiet.

– Ekstremt lovende

I det andre partiet hadde Carlsen svarte brikker og vant etter 77. trekk. Dermed trengte han kun remis på de to siste partiene for å vinne turneringen.

– Et ekstremt lovende utgangspunkt for Magnus når han nå trenger et halvt poeng på to partier. For Nepo må dette her være blytungt, sa Lahlum like før det tredjepartiet.