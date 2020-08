Feil i data – land som sto i fare for å bli «rødt» trolig fortsatt «grønt»

I en pressemelding tirsdag skriver Folkehelseinstituttet at de ikke lenger anbefaler en ny vurdering av Polen. Men ett annet europeisk land står i fare for å bli rødt.

Annenhver uke leverer Folkehelseinstituttet (FHI) en vurdering av smittesituasjonen i EU, EØS- og Schengen-landene. I en pressemelding tirsdag ettermiddag forteller de siste nytt om hvilke land som kan få endrede innreiseregler.

De har satt en grense på 20 smittede per 100.000 innbyggere i løpet av de siste to ukene for at et land skal regnes som «grønt», da du slipper å gå i karantene. Det er regjeringen som fatter beslutninger om hvilke land som omfattes av dette, men dette gjøres på bakgrunn av vurderinger fra FHI.

Mandag fortalte FHI at land som Tsjekkia og Sveits trolig er blant dem som blir «røde» i slutten av uka. Da anbefalte de også at Polen ble vurdert på nytt.

Datafeil hos EU

Men ifølge FHI var informasjonen om Polen mandag basert på data med feil i seg.

– Vi har i dag fått ny informasjon om at EUs smittevernbyrå ECDC hadde feil i sine data når det gjaldt Polen. Andelen positive lå etter vår informasjon i uke 29 og 30 på mer enn 5 prosent. Nye opplysninger fra ECDC i dag viser at andelen positive prøver var 1,4 % for uke 29 og 2,1 % for uke 30. Polen blir derfor trolig vurdert som grønt, sier avdelingsdirektør Line Vold i pressemeldingen.

Enda ett land kan bli rødt

FHI opplyser samtidig at Frankrike kan bli «rødt» i slutten av uka, som følge av det de beskriver som «en betydelig økende insidens» i landet. Mandag viste tallene i Frankrike at det de to siste ukene har vært 21,7 positive koronatilfeller per 100.000 innbyggere i landet.

– FHI vurderer derfor situasjonen i Frankrike per i dag til å kunne gå mot rødt i våre anbefalinger som vi leverer til regjeringen i slutten av uka, uttaler Vold.