Hurtigruten: – Styret har full tillit til Skjeldam

– Hurtigruten er i en krevende situasjon. Det viktigste nå er å ivareta mannskap, ansatte og gjester på en god måte, komme til bunns i det som har skjedd og over tid reetablere tilliten til selskapet. Styret har full tillit til Daniel Skjeldam og støtter ham og de ansatte i dette viktige arbeidet, sier styreleder Trygve Hegnar i en pressemelding.

Skjeldam og Hurtigruten har vært i hardt vær etter at de ønsket å holde informasjon rundt et smitteutbrudd om bord et av deres skip skjult for offentligheten.

Best betalt

Tidligere tirsdag formiddag uttalte Stian Grøthe fra Sjømannsforbundet at Hegnar burde revurdere stillingen til konsernsjef Skjeldam.

– Han har en stor og vanskelig beslutning foran seg, og den burde han ta i løpet av kort tid. Konsernsjefen er den desidert best betalte lederen i norsk reiseliv, og da er det lov å stille store krav, sa Grøthe til TV 2.

Ifølge skattelistene for 2018 hadde konsernsjef Daniel Skjeldam en skattbar inntekt på 11 629 808 kroner.

Beklaget

Konsernsjef Skjeldam fastholdt mandag at de aldri har prøvd å skjule eller holde tilbake informasjon. Han sa også at det er utrolig viktig at folk har tillit til Hurtigruten.

– Vi har gjort feil og vi har sviktet i denne saken. Vi mente vi var klare til å starte ekspedisjonscruise og at vi var godt forberedte. Den foreløpige gjennomgangen av det som har skjedd på MS Roald Amundsen viser flere avvik fra prosedyrene våre, sa Hurtigruten-sjefen som beskrev situasjonen som alvorlig:

– Jeg vil igjen beklage at både gjester og mannskap har blitt rammet. Det er alvorlig, og på vegne av selskapet er jeg utrolig lei meg for det. Vi informerte for sakte og for dårlig, og det er langt unna den høye standarden som Hurtigruten skal ha, og den standarden vi har satt for oss selv.