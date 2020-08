Katten Max (4) var blindpassasjer – haiket hele veien til Bergen

Til vanlig kommer Max hjem etter et par timer når han er ute på sin daglige kveldstur, men slik ble det ikke søndag kveld. Det forteller eier Elisabeth Oulie-Bjølverud (36) til TV 2.

– Jeg tenkte ikke mye på det morgenen etter. Det hender jo at noen katter kan være ute litt lengre om sommeren. Samtidig måtte jeg ordne en del her hjemme med bursdagsfeiring, forteller hun.

Det var avisen Hadeland som omtalte saken først.

Mandag fikk Oulie-Bjølverud en telefon fra Bergen. Naboene, som hadde fraktet et flyttelass fra Gran, hadde funnet en blindpassasjer i hengeren.

– Naboene ringte for å spørre om jeg hadde en gul katt som var kjælen. Først var jeg utrolig redd og trodde Max kanskje hadde blitt påkjørt, men han hadde heller endt opp i Bergen. Da måtte jeg le litt, forteller en lettet eier.

Haiket over fjellet

Katten Max har trolig hoppet i hengeren i løpet av natten og haiket med naboene på den lange bilturen over fjellet. En reise som tar nærmere syv timer.

– Han er ikke særlig glad i å kjøre bil. Jeg kan tenke meg at Max har vært veldig stresset og redd, men jeg er veldig glad for at det gikk bra, forteller Oulie-Bjølverud.

Men ikke alle kan ta seg en spontanreise til Bergen for å hente katten som bestemte seg for å ta en lang reise. Naboene skal heller ikke hjem før lørdag. Max har derfor måttet sjekke inn på et kattepensjonat i Bergen de siste dagene.

FAMILIE: Brødrene Pepsi og Max. Pepsi gleder seg allerede til å få broren hjem. Foto: Privat

Oulie-Bjølverud bestemte seg derfor for å dele historien på Facebook i håp om å treffe på noen som skulle østover.

– Jeg vurderte å dra til Bergen selv, men med barnebursdag og fullt styr, var det litt vanskelig å få til, forteller hun.

På vei hjem

Det tok ikke lang tid før noen tok kontakt og kunne kjøre Max hjem igjen til Gran. Allerede tirsdag kveld er katten på vei hjem - og kan krysse av nye 450 kilometer på listen. Om Max har tenkt seg på nye eventyr, er foreløpig uvisst.

– Dette er første gangen vi har opplevd noe slikt. Jeg ler alltid så godt av sånne morsomme kattesaker selv, men hadde aldri trodd at min egen katt skulle bli en av dem.

Eieren ønsker å rette en takk til alle som har bidratt til å hjelpe Max på reisen. Nå gleder familien seg til å få Max hjem etter en lang reise.

– Broren hans Pepsi savner Max veldig, så det skal bli godt å få ham hjem igjen nå, sier hun.