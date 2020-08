En person smittet om bord på Viking Star i Ålesund

Ålesund kommune skriver i en pressemelding mandag ettermiddag at den smittede er mannskap om bord i et skip som ligger i opplag i Ålesund.

Den smittede er mannskap om bord på Viking Star, som eies av Viking Cruises.

– Det har vært minimalt kontakt mellom mannskapet om bord, og den er nå ytterligere begrenset til alle har blitt testet, sier pressekontakt Jon Mørland for Viking Cruises i Norge til TV 2.

Alle skal testes

Fungerende kommuneoverlege Aleksander Linge Sommerdalen sier til TV 2 at planen er å teste alle om bord på skipet onsdag.

Den smittede kom om bord i skipet 17. juli. Vedkommende kom fra utlandet.

Da personen kom om bord, ble vedkommende satt i karantene. Mørland sier at personen ble testet etter karantenen, og da var testen negativ.

Den smittede ble testet igjen i helgen.

Mørland sier at det er ingen andre om bord som har covid-19-symptomer.

Ifølge pressekontakten har det ikke kommet noen flere nye mannskaper om bord etter at den som ble smittet, kom.

Viking Star har ligget i såkalt varmt opplag siden 18. mai, ifølge Ålesundsregionens Havnevesen.

Mistenker smitte om bord

– Så lenge skipet har vært i opplag, har mannskapet vært isolert på båten. Det er uklart hvordan personen har blitt smittet, sier den fungerende smittevernoverlegen.

Kommunen sier at rapportene fra skipet tyder på at de har gjort et godt arbeid med å hindre mer smitte om bord.

– Vi mistenker ikke smittespredning fra dette skipet i Ålesund, sier Sommerdalen.

Det er uvisst hvordan personen har blitt smittet.

– Vi vet ikke hvor på båten smitten kommer fra. Men vi mistenker at han har blitt smittet om bord, sier kommuneoverlegen til TV 2.

Ikke kontakt med innbyggerne

Kommunedirektør Astrid Eidsvik sier til TV 2 at skipet har fulgt alle regler.

– Vi føler oss trygge på at de om bord ikke har vært i kontakt med innbyggere i Ålesund kommune, sier Eidsvik.

– Smittekilden er ikke lokalisert, et spørsmål som fortsatt står ubesvart, sier hun.