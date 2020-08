Det stilles sylskarpe krav til bilbransjen om dagen. Marginene er i mange tilfeller ørsmå, utviklingskostnadene høye og på toppen av det hele er det skjerpede krav om utslipp. Krav som fører til skyhøye bøter, om man ikke klarer å innfri.

Dette gjør nå at mange bilprodusenter nå gjennomgår modellporteføljen med argusøyne. Hvor tjener man pengene sine, hva må snart fornyes, hvilke motoriseringer sliter med utslippet osv. osv.

Så også hos Audi. Der har Audis nye CEO, Markus Duesmann, igangsatt en omfattende gjennomgang av Audi framtidige produktstrategi. Hvor målet i første omgang er å spare penger i form av ytterligere effektivisering av driften. Gjennomgangen skal resultere i en "Audi Transformation Plan".

Ofres Audi R8 og TT?

To av Audi-modellene som i følge autocar.co.uk henger i en tynn tråd er også to av Audis morsomste biler. Men kanskje ikke de som først og fremst står for volum og klingende mynt i kassa. Nemlig råskinnet Audi R8 og den mindre, men sporty og morsomme Audi TT.

Audi R8 er en nisjebil og en imagebygger for Audi og neppe en modell som de tjener mye penger på. Nå står den i fare for å forsvinne.

Audi har tidligere kommunisert at de innen 2025, altså om bare fem år, skal ha rundt 30 elektrifiserte modeller i sin line-up. Det er forventet at rundt 20 av disse blir helelektriske og de 10 siste vil være ladbare hybrider. Dette høres svært ambisiøst ut med tanke på tiden de har til rådighet.

Men selv om Audi skal spare på den ene siden, så skal de også investere. Rundt 37. milliarder Euro skal brukes på nye anlegg, utstyr og forskning fram til 2025.

Etter det vi erfarer skal de også utnytte synergien bedre mellom de ulike selskapene under VW-paraplyen. Det er snakk om tettere samarbeide og bruk av felles motorer og plattformer som bilene skal bygges på. For Audis del vil dette si at de ser både til Porsche og Bentley, men også til VW.

Hele bransjen er i endring

Ett eksempel på det er et samarbeide med Porsche om utvikling av en felles plattform. Denne skal brukes i en ny elektrisk Porsche Macan og vil også bli brukt av Audi i en ny elektrisk Q5.

Vi vil nok se enda flere slike plattformdelinger i tiden framover.

Men tilbake til Audi R8 og TT, så er det ikke sikkert at disse forsvinner for all framtid. Det ryktes nemlig om at de kan gjenoppstå. Da som elektriske modeller og på nye plattformer som de ganske sikkert vil dele med andre konsern-søken.

Nei – det blir ikke det samme. Men bilbransjen er inne i en stor endring og må, etter aller beste evne, tilpasse seg nye tider og nye krav. Så kan men like det eller ei ...

Vi tror mange entusiaster vi savne disse to nisjemodellene, men har også tro på at dette fortsatt kan være morsomme biler om gjenoppstår.

