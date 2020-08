Se Manchester United - LASK på TV 2 Sport 1 og Sumo fra 20.55 onsdag!

Etter 5-0-seier i første kamp mot LASK er Manchester United mildt sagt på svært god vei mot kvartfinale i Europaligaen.

Ender onsdagens returoppgjør som ønsket, er Ole Gunnar Solskjær ett steg nærmere sitt første trofé som United-manager. Og akkurat det er noe han virkelig ønsker seg.

– Jeg ønsker å vinne alle fotballkamper, men nå er vi fire kamper unna å vinne et trofé. Dette laget har utviklet seg i løpet av sesongen, og selvfølgelig er vi glade for å ende på tredjeplass (i Premier League). Men det neste steget for dette laget er å vinne et trofé, sier nordmannen på tirsdagens pressekonferanse.

– Vi har vært i to semifinaler, Carabao Cup og FA-cupen i år. Vi ønsker å ta det et skritt lengre og vinne noe, understreker Solskjær.

Han håper spillerne deler samme sult.

– Vi gikk inn i denne turneringen med et ønske om å vinne den. Jeg håper spillerne trenger å vinne, slik jeg gjør. For meg som manager er det en annen følelse å vinne et trofé enn det var som spiller. For du vet du representerer så mye mer enn bare laget. Vi går for å vinne, og vi kommer ikke til å gi noen spillere hvile, varsler Solskjær.

Med ham på pressekonferansen var Jesse Lingard, som deler sjefens trofé-drømmer.

– Vi er en klubb som ønsker og fortjener å vinne trofeer. Det var kjekt å bli nummer tre, men sesongen vil bli enda bedre om vi avslutter med å løfte et trofé, sier 27-åringen.

Dersom det skulle ende med Europaliga-tittel for Solskjær og Manchester United, vil det ha mye å si for fortsettelsen, mener manageren.

– Det har ekstremt mye å si. Da Sir Alex vant Premier League for første gang, ble det starten på Premier League-æraen. Men det startet med FA-cupen. For meg personlig, da jeg vant mitt første trofé som spiller, gjorde det meg mer sulten. Du ser hvor mye det betyr for alle, sier Solskjær og eksemplifiserte til tiden i Molde:

– Som trener vant jeg ligaen første gang med Molde, det var første gang i klubbens 100 år lange historie. Siden den gang har vi vunnet fire ganger på åtte-ni år. Så det var en stor forandring for den klubben. Det samme gjelder for dette laget, om vi kan klare å vinne et trofé vil det være et stort steg fremover.