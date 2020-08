Et britisk ektepar er blant suksessfaktorene til serielederen

Ekteparet Mike og Laura Brown og Bobby Scarborough fra England er trioen som utgjør fysioterapi-teamet i Glimt. De er avgjørende for at de gulkledde skal tåle det tette kampprogrammet.

Bodø/Glimt trener Kjetil Knutsen har stort sett sverget til mottoet «Never change a winning team» så langt denne sesongen. I motsetning til blant andre Molde på andreplass, har serielederen omtrent startet med de samme elleve spillerne i hver kamp.

– Vi har virkelig kommet godt i gang denne sesongen. Det har naturligvis vært mer utfordrende med det tette kampprogrammet. Men vi har funnet noen gode løsninger som har funket bra, forteller Mike Brown, fysisk trener/leder fysioterapi i Bodø/Glimt.

– Laura har en bakgrunn fra yoga, så det gjør vi mye av, fortsetter Mike, før kona Laura tar over ordet:

– Alle spillerne er veldig positivt innstilt til å gjøre nye ting som vi foreslår. Det er en herlig gruppe å jobbe med, legger hun til.

– De er ekstremt dedikerte

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen fullroser britene.

– De er fra en kultur hvor de er vant til å jobbe mye. De er ekstremt dedikerte og hardtarbeidende i jobben sitt, sier Knutsen.

Treneren mener Glimt-spillerne er rusta til å tåle det intensive kampprogrammet, men legger til at de hele til er «hands on» med tanke på belastningen til spillerne.

– Jeg har kontinuerlig en tett dialog med både Mike og hver enkelt spiller om de klare for kamp. Men det er jeg som tar avgjørelsen om de spiller eller ikke. Det handler om å styre belastningen i forhold til hva som er riktig. Det er ikke noe poeng i å rullere kun for å rullere.

Fant kjærligheten gjennom idretten

Ekteparet møttes når de begge jobbet i en rugbyklubb hjemme i England, en idrett de har hentet inspirasjon fra.

– Vi har brukt erfaringer fra rugby i arbeidet her i Glimt når det gjelder treningsopplegget. Vi har sett en god effekt av det nå etter et år. Spillerne har tilpasset seg det veldig bra, sier Mike.

For om lag ett halvannet år siden så Mike Brown at Bodø/Glimt hadde utlyst en stilling på LinkedIn. Briten sendte så inn en søknad, og nærmest før han visste ordet av det var han på plass i Bodø med en treårskontrakt i hendene. Et par måneder senere fikk også Laura jobb i klubben, og flyttet etter sammen med sønnen Jacob.

Mike har tidligere jobbet i klubber som Hull City og Notts County.

– Det er stor forskjell å jobbe her sammenlignet med de klubbene jeg har vært i tidligere. I Glimt er det et mye mindre apparat rundt laget enn det jeg er vant med fra før. Men jeg foretrekker egentlig at vi ikke er så mange, for da har jeg mer kontroll, smiler Brown.

Er sammen døgnet rundt

Selv om ekteparet til tider kan gå litt lei av og både bo å jobbe sammen, drar duoen nytte av nettopp det.

– Vi har gjort det før også, og har blitt gode på skille mellom jobb og privatlivet. Samtidig funker det med tanke på at vi kan snakke om jobb når som helst, noe jeg tror er positivt, mener Laura, noe ektemannen sier seg enig i.

– Det er litt trist når vi bruker kveldene til å snakke om rehabilitering. Men jeg tror det gjør behandlingen for spillere enda bedre, legger han til.



Britene har nå funnet seg godt til rette i Bodø, en by de ikke hadde hørt om for et og et halvt år siden.

– Så langt stortrives vi med tilværelsen. Sønnen vår går i barnehagen og snakker en rar blanding av engelsk og norsk, flirer Mike.