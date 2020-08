Kjendisen smilte til kameraet mens han hadde sex – kvinnen skal ikke ha visst at hun ble filmet

To tidligere reality-deltakere skal ha hatt sex med en kvinne. En av dem filmet hendelsen, for så å dele videoen på sosiale medier.

To menn som har vært deltakere i en populær, norsk reality-serie møtes i retten den 6. august.

De skal ha filmet en kvinne som de begge hadde sex med i april 2019.

Vinket til kameramannen

Begge mennene er tiltalt etter straffelovens paragraf 298, som omhandler seksuelt krenkende eller uanstendig atferd overfor noen som ikke har samtykket til dette.

Den ene mannen er i tillegg tiltalt etter straffelovens paragraf 266, som handler om krenkelse av en annens fred ved hensynsløs atferd.

Ifølge politiet skal den ene mannen ha smilt og vinket til mobilkameraet. I tiltalebeslutningen står det følgende:

«Kvinnen var ikke klar over at hun ble filmet og hadde ikke samtykket til dette.»

DELTE VIDEO: Ifølge tiltalen skal sexvideoen ha blitt delt på Snapchat. Foto: NTB Scanpix

Stor følgerskare

Sexvideoen ble publisert av den ene av de tiltalte på Snapchat.

De to kjendisene har begge tusenvis av følgere i sosiale medier, og videoen ble dermed ikke overraskende raskt delt videre.

Det er advokat Nicolas Weiss-Andersen som representerer mannen som kun er tiltalt på ett punkt. Han har tidligere uttalt at klienten hans ikke erkjenner straffeskyld.

Advokat Kirsten B. Sigmond representerer den andre mannen, og for første gang kommenterer hun også skyldsspørsmålet.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier hun til TV 2.

Sigmond bekrefter for øvrig at hun har hatt et møte med klienten onsdag ettermiddag.