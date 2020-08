Hareide kaller inn til elsparkesykkel-møte

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier til NRK at han har kalt inn storbyer, kommuner og aktører som leier ut elsparkesykler inn til møte.

Hareide har kalt inn til møter med aktørene torsdag og fredag denne uka. Både storbyer, kommuner og bransjen er bedt om å komme med innspill til et nytt regelverk.

– Jeg ønsker strengere lovgivning, vi ønsker å få bedre kontroll av bruken av elektriske sparkesykler. Det tror jeg både de som bruker elsparkesykkel og de som går i gatebildet er opptatt av. De ønsker det skal være trygt å bruke det, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide til kanalen.

«Selv om elektriske sparkesykler er et positivt tilskudd til mobilitet i byene, viser erfaringene den seneste tiden fra flere byer med elsparkesykler betydelige utfordringer for sikkerhet og fremkommelighet for andre trafikantgrupper», står det i møteinnkallelsen, skriver NRK.