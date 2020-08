Solskjær: – Han kommer til å bli verdifull for oss

I forkant av forrige sesong dro Chris Smalling på utlån til Roma etter å ha vært i Manchester United siden 2010.

Kjøpet av Harry Maguire gjorde at Smalling havnet langt bak i midtstopper-rekken, og under tirsdagens pressekonferanse, i forkant av onsdagens kamp mot LASK Linz, utdypet Solskjær litt mer rundt bakgrunnen for utlånet av midtstopperen.

– Chris har vist i løpet av sin karrière i Manchester United hvor verdifull han er for klubben. Denne sesongen handlet om at han skulle få spille fast ved å dra til Roma og bevise hvor god midtstopper han er, forklarer Solskjær og legger til:

– Jeg ønsket å gi Harry (Maguire), Victor (Lindelof) og kanskje Axel (Tuanzebe) en sjanse. Derfor fant vi ut at det var det beste for Chris å dra til Roma, og spille der ett år.

Nå er utlånsavtalen med Roma ferdig, og Solskjær øyner muligheter for at Smalling kan kjempe seg til en plass på laget neste sesong.

– Nå har han kommet tilbake, og Chris har vist denne sesongen at han kommer til å bli verdifull for oss. Jeg har snakket med Chris gjennom denne sesongen, og jeg er fornøyd med det han har prestert, sier Solskjær.

United-manageren ble også spurt om han var bekymret for farten i forsvaret, og om det er noe han er ute etter å forbedre.

– Vi ser alltid etter måter vi kan forbedre laget og stallen på. Men jeg mener vi har vært veldig solide bakover. Noen ganger blir man utsatt når man presser så høyt som vi har gjort. Vi har bestemt oss for å være et lag som skal presse høyt når vi kan det, for hvis du ikke tar sjanser, forbedrer du deg ikke. En gang i blant har noen funnet rom bak oss, men jeg har ikke vært bekymret for det, nei, understreker Solskjær.