Prins Joachim skrevet ut av sykehuset

Den danske prinsen er skrevet ut av sykehuset etter å ha blitt operert for blodpropp.

Prins Joachim ble mandag skrevet ut fra universitetssykehuset i Toulouse etter å ha blitt hasteinnlagt med blodpropp. Det opplyser det danske kongehuset i en pressemelding, ifølge Ekstrabladet.

Det var i slutten av juli at den danske prinsen ble innlagt på sykehus etter at han ble akutt dårlig.

Bare få timer i forveien hadde prins Joachim og prinsesse Marie blitt intervjuet av det franske avisen La Depeche på balkongen på slottet deres, Château de Cayx, i Sør-Frankrike.

– Denne eiendommen ligger hjertet mitt nær, fordi jeg har hatt så mange fantastiske øyeblikk sammen med min familie her, samt at vi har denne nydelige utsikten, sa prins Joachim til La Depeche og skuet ut over vinrankene.

Operert umiddelbart

Ved sykehuset i Cahors ble prins Joachim tatt i mot av akuttlege, radiolog og neurolog, og det ble foretatt radiologiske undersøkelse samt at hjernen ble skannet, opplyser Thierry Debreux som er leder ved akuttmottakelsen på Cahors-sykehuset til dansk TV 2.

Da sykehuset i Cahors ikke kunne tilby nødvendig behandling, ble prinsen fraktet med ambulanse 120 kilometer sørover til universitetssykehuset i Toulouse.

Ved ankomst på sykehuset i Toulouse ble prins Joachim umiddelbart operert for blodpropp i hjernen.

Ved blodpropp i hjernen er det viktig med hurtig sykehusinnleggelse og behandling, for å forhindre kritisk skade på hjernecellene.

Rask behandling

Operasjonen ble betegnet som vellykket og det danske kongehuset opplyste at prinsens tilstand er stabil.

– Prinsen kom heldigvis til profesjonell behandling i tide og har det etter omstendighetene bra. Det er for tidlig å si noe om hvor lenge prinsen vil være innlagt på nåværende tidspunkt, sa kongehusets kommunikasjonssjef, Lene Balleby, til dansk TV 2.

Saken oppdateres!