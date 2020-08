Passasjerer på Hurtigruten-skip bedt om å holde seg på lugaren

De første testene blir levert i Ålesund tirsdag for rask analysering, opplyser selskapet i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Ekspedisjonscruiseskipet er underveis på et to uker langt cruise fra Hamburg, langs norskekysten og tilbake til Hamburg. Det er 171 passasjerer og 162 mannskapsmedlemmer om bord.

Fire av mannskapet er isolert om bord med lette forkjølelsessymptomer.

Hurtigruten kommer tilbake med mer informasjon om testresultater når disse er klare, opplyser Hurtigruten.

Alle får testtilbud

– Vi tar alle forholdsregler. På MS Roald Amundsen er så å si alle besetningsmedlemmene som har testet positivt, uten noen form for symptomer. Derfor har vi bestemt oss for å teste alle i mannskapet på ekspedisjonscruiseskipene MS Spitsbergen og MS Fridtjof Nansen for å være på den helt sikre siden, sier pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten i pressemeldingen

– Også alle gjestene på begge ekspedisjonscruiseskipene får tilbud om å teste seg, sier han videre.

Inntil testresultatene er klare, blir passasjerene bedt om å holde seg på lugarene sine.

På vei til Tromsø

Ekspedisjonscruiseskipet MS Spitsbergen er tirsdag på vei til Tromsø fra Svalbard, med planlagt ankomst onsdag ettermiddag.

Skipet skulle etter planen fått levert utstyr for prøvetaking i Adventfjorden utenfor Longyearbyen mandag, men på grunn av tåke kunne ikke flyet med utstyret lande, opplyser selskapet.

Hurtigruten har bestemt at ingen skal gå i land fra skipet før de har testet negativt.

– Ifølge legen om bord er det ingen mistanke om covid-19-smitte verken hos mannskap eller gjester på MS Spitsbergen. Det skal ikke være noen som føler seg syke eller har symptomer som kan forbindes med korona. Men her tar vi selvfølgelig ingen sjanser, sier Knoph.

Gjentar beklagelse

Mandag ble det kjent at Hurtigruten ønsket å holde informasjon om smitteutbruddet om bord på MS Roald Amundsen skjult for offentligheten.

På en pressekonferanse mandag la Hurtigruten seg langflat og beklaget at passasjerne på MS Roald Amundsen ikke fikk informasjon om smitteutbruddet.

De nektet også for hemmelighold. Det gjentar selskapet tirsdag.

– Vi har vi gjort feil. Informasjon om råd, anbefalinger og avtaler med Folkehelseinstituttet (FHI) har ikke blitt videreformidlet internt. Dette skyldes svikt i våre interne informasjonsrutiner. Det beklager vi på det sterkeste, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

– Men det er viktig for oss å understreke at vi har aldri prøvd å skjule noe eller holde tilbake informasjon. Manglende og for dårlig tilgang på informasjon internt i selskapet har ført til at vi ikke har klart å ha en god og åpen nok kommunikasjon ut av selskapet de siste dagene, sier Ege.