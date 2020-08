Mjau, da! Narkosmugler-katt har rømt fra høysikkerhetsfengsel

Søndag rømte en katt fra det beryktede høysikkerhetsfengselet Welikada Prison på Sri Lanka, melder The Telegraph.

Katten ble nylig tatt hånd om av fengselsbetjenter etter at de fant den i nærheten av fengselet med en plastpose knyttet rundt halsen.

Heroin

I posen fant de nærmere to gram heroin, to SIM-kort og et minnekort som trolig skulle leveres til en innsatt.

PÅ RØMMEN: Denne katten tok potene fatt etter å ha blitt satt inn i fengselet. Foto: Politiet

I håp om at katten skulle føre dem til den innsatte, plasserte betjentene katten i fengselet, men nå har den altså rømt.

Smuglet narkotika med en ørn

Politiet mistenker ifølge Colombo Gazette at narkotikasmuglere har lært opp katten til å smugle heroin.

De har en formening om at katten tilhører det samme narkotikakartellet som forrige uke forsøkte å smugle narkotika til en forstad i Colombo med en ørn.

SMUGLER-ØRN: Denne ørnen ble forrige uke tatt av politiet etter å ha blitt funnet med narkotika knyttet fast rundt halsen. Foto: Politiet

Kartellet ble frem til nylig ledet av den beryktede narkokongen Angoda Lokka, som ble drept i juli.

Nettstedet skriver at Welikada Prison den siste tiden har opplevd en økning av personer som kaster små poser med narkotika, mobiltelefoner og -ladere over muren som omringer fengselet.