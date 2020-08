Norges ambassadør til Libanon: – Jeg er dypt bekymret

Tirsdagens massive eksplosjoner i Libanons hovedstad Beirut treffer et land i krise. Det gjør Norges ambassadør dypt bekymret.

Så langt er over 100 bekreftet døde og tusenvis skadd etter eksplosjonene tirsdag.

Tragedien rammer et land og et helsevesen som allerede er i krise. Det bekymrer Norges ambassadør til Libanon, Leni Stenseth.

– Krisen startet i oktober i fjor, da det startet opptøyer som har pågått siden, knyttet til dårlig økonomi og politisk vanstyre, forteller Stenseth.

Krisen førte til at regjeringen måtte gå, og at det kom på plass en ny. Den nye regjeringen har ikke fått krisen under kontroll.

– Det har vært en krise over lang tid, hvor valutaen har falt 80 prosent og mange har endt i fattigdom. I tillegg har det vært mangel på basisvarer og medisiner, og landet har glidd stadig lenger ned i krise.

Stenseth sier det er en enorm tragedie som nå har rammet det libanesiske folket.

– Det er en enorm tragedie i et land som allerede er i en veldig vanskelig situasjon. Mange mennesker har blitt kastet ut i fattigdom de siste månedene, og utsiktene er mørke når det gjelder den økonomiske situasjonen.

– Når dette kommer på toppen av de hele, er det en enorm tragedie som har rammet det libanesiske folket. Jeg er dypt bekymret for situasjonen til de som lever der nå.

Krise i helsevesenet

Den økonomiske krisen har gått hard utover helsevesenet, og mange private sykehus har blitt lagt ned. Stenseth forteller at landet først håndterte koronakrisen bra, men at antall smittede har vært i eksplosiv vekst de siste ukene.

– Forrige uke hadde de ikke lenger kapasitet til alvorlig syke koronasmittede. Nå er tre sykehus ødelagt i eksplosjonen, og flere helsepersonell er døde.

– Det er et land som ligger nede for telling, og som ikke har kapasitet til så mange skadde som de opplever nå. Det er mange av de skadde som ikke får hjelpen de trenger, og vi hører hjerteskjærende historier om mennesker som blir avvist ved sykehusene, sier ambassadøren.

Stenseth forteller at det er stor mangel på medisiner i landet, og at et av de største medisinlagrene røyk med i eksplosjonen.

Store skader på ambassaden

Ambassadøren forteller at den norske ambassaden i byen er ganske ødelagt etter eksplosjonene, men at det heldigvis ikke var noen i bygget da det skjedde.

– De fleste ansatte hos oss har fått leilighetene sine ganske ødelagt, og vi skaffer disse sted å bo. Nå jobber vi med å hjelpe nordmenn som er der og ansatte ved ambassaden.

Hun forteller at de ikke har fått opplysninger om skadde nordmenn, men at de jobber med å få oversikt over situasjonen.

Ambassaden har ikke en fullstendig oversikt over hvor mange nordmenn som er i landet, men hun tror situasjonen i landet og koronapandemien gjør at det er få.

To ting som bekymrer

Ambassadøren forteller at det spesielt er to ting som bekymrer henne nå. Det ene er kapasiteten i helsevesenet. Det andre er at havna nå er ødelagt.

– Libanon er et land som importerer det meste av det folket trenger. 70-80 prosent av importen kommer via havna, og den er nå ødelagt.

– Det har på grunn av den økonomiske krisen i Libanon lenge vært utfordringer med å skaffe nok mat, og tre av de største kornlagerne ble rammet av eksplosjonen tirsdag. Det haster å få på plass forsyningslinjer inn til Beirut, sier hun.

Ifølge The Guardian var trolig rundt 85 prosent av landets kornbeholdning lagret i siloene som ble ødelagt i eksplosjonen.

Ødeleggelsene av havna i Beirut kan også få ringvirkninger utenfor landet. Store deler av den humanitære hjelpen til Syria ankommer nemlig via havna i Beirut.

Lyspunkt

Alt er likevel ikke negativt. Stenseth forteller om stor solidaritet og medmenneskelighet blant hjelpearbeiderne som nå bidrar ved sykehusene og i letearbeidet.

– Jeg har vært i kontakt med Libanon Røde Kors i dag. Det er viktig å formidle at hundrevis av frivillige har bidratt, og at de har kommet til sykehusene for å hjelpe til. I tillegg har alt helsepersonell meldt seg.

– Til tross for korona tar man store risikoer for å hjelpe til, og det sier litt om den solidariteten og medmenneskeligheten vi nå ser, sier ambassadøren.