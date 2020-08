Koronautbrudd i norsk håndballklubb

To av 24 spillere i førstedivisjonsklubben Nøtterøy, som er fra Vestfold og Telemark, har fått påvist koronasmitte. Det opplyser klubben i en pressemelding.

Tønsbergs Blad omtalte saken først.

– Vi kjører systemet til både myndighetene og forbundet, i tillegg til et eget elektronisk system vi har. Alle skal rapportere hver morgen om helsetilstand og eventuelle uregelmessigheter, sier daglig leder i klubben, Roger Meyer, til TV 2.

Føler noen seg dårlig, skal de ikke gå ut, forklarer han.

– Lørdag var det en spiller som hadde våknet på natten av at han frøs. Om morgenen var han litt sår i halsen. Men han tenkte at det var fordi det var kaldt på soverommet om natten. Han rapporterte dette inn i systemet vårt, og fikk da ikke trene. Han måtte teste seg, og den ble da positiv, forteller Meyer.

– Den andre spilleren hadde følt seg litt dårligere i noen dager og var hjemmeværende. Men nå føler han seg i knallform. Ingen av de er nå i nærheten av å være syke. De kan ikke forstå hvordan de har fått korona, fortsetter han.

Nå er det Færder og Tønsberg kommune som jobber med smittesporingen, men har fortsatt ingen indikasjon på hvor smitten kommer fra, ifølge Meyer. Samtlige av klubbens spillere er satt i karantene.

– Vi vil være ferdige med karantene på tirsdag. Vi har akkurat begynt og vært gjennom en tøff uke. Så dette vil jo påvirke mye, men helsen er det viktigste. Håndball er håndball. Vi forholder oss til kjørereglene og tar høyde for at ting skjer. Dette er ikke over, slår klubbens daglige leder fast.

Får ros fra forbundet

Assisterende generalsekretær i Norges Håndballforbund, Per Eirik Magnussen, synes smittesituasjonen er lei for både klubben og spillerne. Men han gir Nøtterøy tommel opp for håndteringen når situasjonen først oppstod.

– Skaper dette bekymring før håndballsesongen?

– Isolert sett ikke, basert på at det skjer i et miljø som har fulgt retningslinjene til myndighetene og forbundet fullt ut. De har etter vårt syn håndtert situasjonen på en meget god måte, sier Magnussen, og legger til at de har fått gode tilbakemeldinger fra kommuneoverlegene.

Førstedivisjon i håndball starter tidlig i september. Nå har Nøtterøy måttet avlyse treningskamper, og går dessuten glipp av ti dager der de kunne ha trent sammen.

– Det er ikke helt optimalt. Samtidig har vi noen uker til før det begynner, så det var kanskje tur i utur at det kom nå. Så håper vi at vi slipper det flere ganger, sier Nøtterøy-trener Robert Hedin til TV 2.

Kan søke om utsettelse

Den tidligere landslagssjefen ser for seg at koronaviruset vil sette sitt preg på den kommende sesongen.

– Det blir veldig interessant. Vi er kanskje de første, men definitivt ikke de siste som kommer til å ryke ut for dette. Det blir en utfordring for forbundet å flytte kamper og det ene og det andre, men de klarer det nok, tror Hedin.

Skulle en tilsvarende situasjon oppstå i sesongen, vil det aktuelle laget få muligheten til å søke om å omberamme kampen, bekrefter Magnussen.

– I utgangspunktet har vi allerede bestemmelser på at om det oppstår epidemisk sykdom i et lag, på mer enn et gitt antall personer, kan klubben søke om utsettelse og omberamming av kamp. Det vil også gjelde covid-19-situasjonen. Det er ett forbehold, og det er at klubben har fulgt samtlige retningslinjer. Og ikke satt seg selv i den situasjonen. Da er saken annerledes, poengterer Magnussen.

– Hvor trygge er dere på retningslinjene?

– Vi kan aldri være 100 prosent trygge. Vi vil sånn sett monitorere det som skjer. Hvis det avdekkes at retningslinjene ikke er strenge nok, vil vi stramme inn, svarer han.