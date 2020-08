Tror på gode vaksinenyheter om få måneder

Det jobbes med nesten 200 prosjekter der forskere forsøker å utvikle en vaksine som er effektiv mot covid-19, uten store bivirkninger. Fredrik Kristensen i Koalisjonen for utvikling av epidemi-forberedelser (CEPI) er positiv på at det kommer en vaksine.

Ifølge Verdens helseorganisasjon har minst fire av prosjektene nådd fase tre - hvorav tre i Kina og én i Storbritannia. Det vil si at den testes ut på en større gruppe mennesker i utsatte områder.

Fredrik Kristensen er nestleder i CEPI. De har som oppdrag å stimulere og akselerere utviklingen av vaksiner mot voksende smittsomme sykdommer, og gi folk tilgang til disse vaksinene under utbrudd.

OPTIMISTISK: Nestleder Fredrik Kristensen i CEPI tror Norge kan ha sin første vaksine mot covid-19 i starten av 2021. Foto: Skjermdump / TV 2

I dag er det 26 prosjekter som tester på mennesker, og fire av prosjektene er altså i fase tre.

– Vaksineutvikling er komplisert, og det er ingenting som er sikkert ennå. Men det har gått dramatisk fort, sier han til TV 2.

Mer stabilt enn andre sykdommer

Kristensen er optimistisk på at man kan komme til å få en vaksine mot covid-19, selv om WHO-leder Tedros Adhanom Ghebreyesus tidligere denne uken uttalte at man kanskje aldri vil få en effektiv vaksine mot covid-19.

Covid-19 skiller seg fra blant annet Aids- og influensasykdommene. Det gir grunn til optimisme.

– Det er flere årsaker til det. Koronaviruset ser ut til å være mer stabilt på de områdene man har som mål å lage en vaksine mot. Aids er flink å å gjemme seg, mens influensaen forandrer seg hele tiden, forklarer Kristensen.

Tror det vil ta tid

Selv om Kristensen er optimistisk på at det kan komme en vaksine mot covid-19, er han likevel redd for at det kan ta lang tid.

– Å få produsert nok vaksiner til hele verden er en utfordring. Det trengs tre-fire forskjellige vaksiner, og det må produserer millioner av doser. Det kan være at de mest utsatte stedene får vaksiner kanskje til neste år, mens det vil ta lang tid før alle har fått det, sier han.

Det er heller ingen tvil om at det er litt prestisje i dette. Flere land, blant annet USA, har forsøkt å inngå egne avtaler med produsenter.

– Og det er forståelig, sier Kristensen.

– Som politiker har man mandat til å ta vare på sin befolkning. Men dette er en global utfordring, der vi trenger en global løsning. Vi må få på plass en løsning der vi får vaksinert alle i verden, legger han til.

Ifølge CNN hevder kilder fra de russiske myndighetene at landet kan ha en koronavaksine klar allerede 10. august.

– Jeg tror det ikke før jeg ser det. Det kan være fare for at dette er politisk stunt, sier imidlertid overlege i FHI, Preben Aavitsland.

Første i 2021?

Kristensen tror det er for tidlig å si noe om når viruset eventuelt forsvinner, men at han er optimistisk på å få på plass en vaksine i Norge om ikke alt for lenge.

– Jeg skal være forsiktig med å spå, men jeg tror den første vaksinen settes i Norge i starten av 2021, sier han.