Raser mot NFF – mener det ikke er rettssikkerhet i kvinnefotballen

Daglig leder i Toppserie-laget Avaldsnes IL, Stian Staveland Nygaard, skrev tirsdag et innlegg på klubbens egen hjemmeside. Der hevder han at NFF sørger for at det ikke er noen rettssikkerhet i kvinnefotballen.

10. juli oppstod det en situasjon i Toppserie-kampen mellom Kolbotn og Avaldsnes. Videobildene viser at Avaldsnes-spiller Elise Thorsnes løfter armen, med albuen mot Kolbotn-spiller Noor Eckhoff. Sistnevnte går i bakken etter sammenstøtet.

Thorsnes som har 124 landskamper for Norge har hele tiden nektet for at det var med vilje, men disiplinærutvalget til NFF mener det motsatte. De mener at bildebeviset beviser at 31-åringen gjør noe straffbart.

Les disiplinærutvalgets begrunnelse til TV 2 lengre nede i saken.

Staveland Nygaard og Avaldsnes reagerer på at bevisets kvalitet er for dårlig. De mener at det ikke kan bevises på videobildene hva som skjer, noe NFF er uenig i.

– Det at vi reagerer kommer på bakgrunn av at det er tilfeldig hvem som kan bli dømt og ikke dømt. I Toppserien har vi bare et kamera på alle kampene, bortsett fra hovedkampen. På mange av arenaene dekker ikke kameraene hele banen. Det å dømme på bakgrunn av bildene blir å dømme på bakgrunn av noe man tror skjer, sier Staveland Nygaard til TV 2.

Han mener det er lettere for en herrespiller å bli frikjent, ettersom de har flere repriser og kameravinkler å se på.

– Jeg blir fremstilt som en person som har gjort noe kriminelt – og gjort det med vilje, sa Thorsnes til Haugesunds Avis, etter at hun opplevde hets i sosiale medier etter hendelsen.

Til VG hevdet Thorsnes at hun hadde blitt holdt i drakten gjennom hele kampen, og at hendelsen kom av at hun skulle rive seg løs.

– Du ønsker å spille fotballkamper og at ting skal være rettferdig. Så påstår folk at jeg lyver og at jeg har slått med vilje. Det er kjipt å ha på seg, sa Thorsnes til avisen.

Dette skjedde ifølge NFF

Ifølge dommen til Norges Fotballforbunds disiplinærutvalg skjedde følgende:

«Videobilder fra oppgjøret viser at Thorsnes bruker albuen sin i duell mot Kolbotn-spiller Noor Eckhoff. Albuen traff hodet til Eckhoff med fart og kraft, noe som medfører stort skadepotensiale.»

Ingen i dommerteamet så hendelsen, men disiplinærutvalget kan etter påtale fra påtalenemnda sanksjonere spillere som i tilknytning til kamp begår overtredelser som normalt ville gitt utvisning.

Disiplinærutvalget kan ilegge opptil fem kampers karantene for forseelser begått i tilknytning til kamp uten at det ledet til utvisning.

Disiplinærutvalget kom frem til at Thorsnes skulle få tre kampers karantene. Denne avgjørelsen valgte Avaldsnes å anke til ankeutvalget. Deres avgjørelse er endelig.

– Ikke akseptabel oppførsel på en fotballbane

Ettersom dommerteamet ikke så hendelsen har disiplinærutvalget tatt avgjørelsen på bakgrunn av videobildene av hendelsen. Noe Avaldsnes reagerer kraftig på.

– Det er jo imponerende av NFF å lage en sak på dette når dommerteamet ikke får det med seg, og når Kolbotn ikke protesterer i etterkant. Det er veldig rart at NFF på bakgrunn av de dårlige videobildene kan komme frem til denne dommen. Vi mener jo selvfølgelig ikke at spillere som har gjort noe straffbart ikke skal bli dømt. Men i denne situasjonen mener vi at det ikke er bevisst av Thorsnes, sier Avaldsnes-sjefen.

Leder for disiplinærutvalget i NFF, Eirik Lindstrøm, er uenig med Avaldsnes og mener at videobildene beviser at 31-åringen bevisst bruker albuen.

– Vi fant det godtgjort at hun svingte armen med en slåbevegelse bevisst og med vilje. Hun treffer ansiktet på motspilleren, og det er ikke akseptabel oppførsel på en fotballbane. Selv om man mener man blir holdt i drakten, så forsvarer ikke det et slag, sier Lindstrøm til TV 2.

– Er videobeviset godt nok til å dømme Thorsnes?

– Vår vurdering er at kvaliteten er god nok. Den dokumenterer at det er gjort med vilje, det mener vi at vi ser utifra bildene.

Disiplinærutvalget valgte å vise til to hendelser som oppstod i Eliteserien i 2019 for å sammenligne hendelsene. Brann-spiller Daouda Bambas albue mot Tromsø-spiller Simen Wangberg og RBKs David Akintolas albue mot Vålerengas Sam Adekugbe.

– Bildebevisene er jo bedre i de to situasjonene, men vi mener at forseelsene er sammenlignbare. Det er grunnlaget for at de to ble trukket frem. Vi konstaterte på å gi tre kampers karantene, derfor ble de to hendelsene brukt som sammenlignbare, sier Lindstrøm.

Vurderer å prøve saken i europeisk domstol

Avaldsnes har fått beskjed fra ankeutvalget om at de velger å stå ved avgjørelsen til disiplinærutvalget. Ankeutvalgets avgjørelse er endelig, men det får ikke Karmøy-klubben til å gi seg.

– Vi kommer til å fortsette med denne saken. Vi er ikke ferdige, og vi ønsker at slikt aldri skal skje igjen.

– Hva blir deres neste steg?

– Vi ser på muligheten for å ta det videre. Nå ser vi på muligheten til å prøve dommen enten sivilt eller i en europeisk idrettsdomstol.

– Vi har engasjert mennesker som kan dette, vi har advokater på saken sier Stian Staveland Nygaard.