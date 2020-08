Dette må Hovland bli bedre på for å gå helt til topps

Sesongens første majorturnering står for tur. For Viktor Hovlands (22) del blir PGA Championship hans første major etter at han ble proff, og nordmannen drar til San Francisco med gode muligheter til å hevde seg helt i toppen.

Slet på greenene

Etter koronapausen har Hovland levert solid spill og klatret til 31. plass på verdensrankingen etter blant annet en tredjeplass i Workday Charity Open i midten av juni.

En ellevteplass, en tolvteplass, en 21. plass og en 23. plass gir et tydelig bilde av en førsteårsproff som har befestet sin posisjon på PGA-touren, men det er fremdeles en liten vei å gå. Det viste de to siste turneringene, hvor det ble henholdsvis 48. - og 59. plass.

– Forrige uke var ikke på det nivået vi vet han kan levere. Han slet litt med de type greenene som var forrige uke. Måten han slo ballene på var ikke helt som det har vært de første ukene etter pausen, sier Eurosport-kommentator og tidligere golf-spiller Marius Thorp til TV 2.

Hovland er fremdeles blant feltets aller beste i slagspillet, selv på dårlige dager, men Thorp sier at spillet rundt og på greenene må bli bedre og mer stabilt.

– Hans styrker er jo i slagspillet med driver og jern. Det har det også vært etter pausen. Han må bli mer stabil på og rundt greenen om han skal kunne ta steget helt opp blant de aller, aller beste, sier Thorp.

– Før koronapausen synes jeg det begynte å se bedre ut. Det er en prosess. Det er nok noe han kommer til å ta tak i, men han trenger å få tid til å jobbe med det. Man kan trene når man er på turnering, men hovedfokus er på å prestere. Det er viktig at han får tid til å jobbe med disse tingene.

Under PGA-turneringen i Dublin, Ohio i starten av juni var puttingen noe av det Hovland selv pekte på i et intervju med Eurosport.

– Puttingen min har åpenbart vært litt ujevn de siste ukene, men jeg føler at jeg virkelig slår bra. Det handler bare om å lese linjene godt, sa Hovland.

Ambisjoner om topp-plassering

Skal Hovland hevde seg i toppen i majorturneringen som starter torsdag, må han levere spill fra øverste hylle gjennom hele helgen. 22-åringen har parkert bilen etter å ha kjørt om lag 6500 kilometer til og fra turneringene etter koronapausen og satte seg i stedet på flyet til California denne uken.

Der har Oslo-gutten, som står med én seier på PGA-touren etter triumfen i Puerto Rico i februar, ambisjoner.

– Det er vanskeligere prøvelser (major-turneringer journ. anm). Banene er vanskeligere, greenene er fastere og raskere og spillerne er bedre. Jeg vil si at om jeg spiller spillet mitt bra, så har jeg tro på at jeg har en sjanse til å vinne, sier Hovland i et intervju med CNN.

Til vanlig pleier major-turneringene å tiltrekke seg et hopetall av golfentusiaster og trykket fra både presse og omverdenen er større. I år er situasjonen en annen med koronarestriksjoner og strenge smittevernsregler. En fordel for Hovland, mener Thorp.

– Spillerne er jo vant med det nå, men det blir rart for dem å spille en major uten trykket, bråket og alt som er rundt. Jeg tror Viktor synes det er helt greit å kunne fokusere på seg selv og være i sin egen verden, sier Thorp, som er optimistisk på landsmannens vegne.

– Major-turneringer lever sitt eget liv. I og med at det er andre typer forhold enn forrige uke, så forventer jeg at han presterer litt bedre. Greenene er ikke som de var forrige uke og bør passe ham bedre. Som alltid i major-uker, så vil roughen straffe deg. Da er det bare å håpe at det kan være en fordel for ham som slår rett. Jeg forventer at han setter sitt preg på turneringen.

PS: Dette er den tredje major-turneringen Hovland deltar i. De to første spilte han som amatør i 2019. Da ble det en overraskende tolvteplass i US Open og 32. plass i The Masters.