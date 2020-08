Dobbel lungetransplantasjon reddet koronasyke Mayra (28)

Mayra Ramirez (28) var dødssyk med koronavirus, da legene bestemte seg for å transplantere begge lungene hennes.

Da 28 år gamle Mayra Ramirez ble lagt inn på sykehuset Northwestern Memorial i Chicago 26. april, ble hun raskt koblet på respirator som følge av koronavirus.

Lungene hennes hadde store skader og Ramirez skulle bli liggende på respirator i seks uker.

Et røntgenbilde viser Mayra Ramirez' koronaskadde lunge. Foto: Northwestern Medicine/AFP

– Dette viruset overveldet Mayras lunger. I mange dager var hun den sykeste pasienten på covid-intensivavdelingen vår og muligens på hele sykehuset, sier Beth Maltsin i en uttalelse fra Northwestern Memorial.

Da legene fortalte at de var usikre på om Ramirez ville overleve, fløy familien hennes fra Nord Carolina for å ta farvel.

Men fortsatt var det én mulighet for å redde 28-åringens liv. En dobbel lungetransplantasjon.

Første pasient

5. juni gjennomgikk Ramirez en dobbel lungetransplantasjon på sykehuset. Med det ble hun den første amerikaneren man kjenner til som har gjennomgått prosedyren etter å ha overlevd koronaviruset.

Dr. Ankit Bharat ved sykehuset forteller at Ramirez hadde flere komplikasjoner som følge av viruset, skriver CNN, men at hennes unge alder og ellers gode helse gjorde henne til en god kandidat for prosedyren.

Ramirez selv forteller at hun ikke husker noe fra de seks ukene hun lå koblet til respirator på Northwestern Medicine.

– Da jeg endelig våknet, var det midt i juni og jeg hadde ingen anelse om hvorfor jeg lå i en sykehusseng, forteller hun.

Lang prosedyre

Også Brian Kuhns (62) har fått dobbel lungetransplantasjon ved sykehuset.

Brian Kuhns gikk gjennom operasjonen 5. juli. Foto: Charles Rex Arbogast/AP Photo

Da han oppsøkte legevakten på grunn av symptomer 18. mars, var det siste gang kona og hans to døtre så han på nesten fire måneder.

5. juli gjennomgikk han transplantasjonen. En dobbel lungetransplantasjon tar vanligvis seks til syv timer, mens denne prosedyren tok omlag ti timer.

– Da vi åpnet brysthulen var det mange spor på infeksjoner. Alt vi tok på eller dissekerte begynte å blø, sier Samuel Kim ved sykehuset.

– Skremmende oppgave

Både Kuhns og Ramirez lå koblet til respirator i flere uker, men kan nå, takket være transplantasjonene, puste for egen maskin.

– Covid-19 ødela lungene deres fullstendig og de var kritisk syke da de gikk inn i transplantasjonsprosedyren, noe som gjorde det til en skremmende oppgave, sier Dr. Ankit Bharat ved sykehuset i en uttalelse.

Da teamet åpnet brysthulene til de to pasientene, var lungene deres nekrotiske og fulle av infeksjoner, forklarer Bharat.

– Mayra og Brian ville ikke vært i live i dag uten de doble lungetransplantasjonene, konstaterer han.

Dr. Ankit Bharat ved Northwestern Medicines lungetransplantasjonsprogram. Foto: Charles Rex Arbogast/AP Photo

Hardt rammet

USA er landet som er hardest rammet av koronaviruset. Mandag er 4.862.285 personer bekreftet smittet av viruset og 158.931 er døde.

Mayra Ramirez ble smittet selv om hun tok forholdsregler tidlig i utbruddet. I mars begynte hun å jobbe hjemmefra, og unngikk å forlate boligen sin.

Nancy Kuhn ber folk innse at koronaviruset er ekte. Foto: Charles Rex Arbogast/AP Photo

– Folk må forstå at covid-19 er ekte. Det som skjedde med meg, kan skje med dere. Så vær så snill: Bruk munnbind og vask hendene deres. Hvis ikke for dere selv, så gjør det for andre, sier hun.

Også Brian Kuhns kone Nancy er tydelig.

– Før covid-19 var Brian en ganske sunn fyr som elsket musikk, biler og å få folk til å le. Men han trodde også at covid-19 var en bløff. Jeg forsikrer dere: Brians har endret tonen nå. covid-19 er ikke en bløff. Det drepte nesten ektemannen min, sier hun.