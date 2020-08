Nav-gjennomgang bekrefter at EØS-retten ble feilpraktisert

Tirsdag overleverte utvalget som har gjort en ekstern gransking av Nav-skandalen sin rapport.

Utvalget konluderer at: «Fravær av kritisk tenkning, god organisering, og opptreden i samsvar med det ansvar de ulike organer har, har medført at EØS-rettens betydning har befunnet seg i blindsonen til nær sagt alle involverte. Resultatet er at enkeltmennesker urettmessig har fått stanset ytelser, fått krav om tilbakebetaling av trygd, blitt stemplet som trygdemisbrukere, og også blitt idømt fengselsstraff på feilaktig grunnlag».

Utvalget har gjort en ekstern gransking av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

De mener EØS-regelen er feilpraktisert siden 1994. Konklusjonen i utvalget var ikke enstemmig. Flertallet mener at praksisen går tilbake til 1994, mens deler av utvalget mener 2012 er et viktig årstall.

– Enkeltpersoners rettigheter, i det saken dreier seg om, har vært i en blindsone, sier Arnesen.

Mener samtlige organer har ansvaret

Ansvaret for at trygdeskandalen fikk et så enormt omfang ligger hos samtlige involverte forvaltningsorganer, ifølge utvalget.

– Hovedansvaret ligger hos Nav og departementet, sa utvalgsleder Finn Arnesen da han redegjorde for funnene granskerne har gjort.

Han understreket at samtlige involverte forvaltningsorganer har ansvaret og poengterte at «hadde bare ett av dem sett feilen, ville denne saken sett helt annerledes ut».

– Utvalget retter i utredningen kritikk mot samtlige involverte organer. Det er få som har mye å være stolte av, sa Arnesen.

Da feilen ble oppdaget, tok det for lang tid før forvaltningen reagerte.

– I mellomtiden ble feilen gjentatt igjen og igjen, heter det.

– Shame on you all

Tirsdag legger det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget fram sin endelige rapport om trygdeskandalen, nesten et år siden alarmen gikk i Nav og Arbeids- og sosialdepartementet om at personer i årevis urettmessig kunne ha blitt dømt for trygdesvindel.

Blant de som fortsatt venter på å få avklart sin sak etter Nav-skandalen er Heidi Schjetne.

SPENT: Heidi Schjetne var spent før den eksterne granskingsgruppen la fram sin rapport tirsdag. Foto: Chris Ronald Hermansen/TV 2

– Jeg er spent, men har ikke så store forventninger, for å være ærlig. For min del føler jeg det litt som at uansett hva som kommer i dag, så er vi juridisk sett regnet som kriminelle. Vi er mange som venter på å frikjennes, men det kommer vi uansett ikke til å bli i dag, sa Schjetne før pressekonferansen startet.

Når Schjetne får høre at utvalget presenterer en knusende dom over samtlige involverte organer, bryter hun ut i spontan applaus.

– Shame on you all. Det er godt å høre at utvalget er så tydelig, sier hun.

TV 2 har tidligere skrevet om Rune Halseth, som ble uskyldig dømt for trygdesvindel og satt i fengsel. Han savner at ansvaret plasseres på konkrete personer.

– Nå er jeg og de andre berørte lei av at de ansvarlige går rundt grøten. Dette er ansvarsfraskrivelse på enkeltpersoner, sier Halseth.

– De er tydelige på dommen, men samtidig ikke tydelige på hvem de snakker om og hvem ansvaret faktisk skal plasseres på her, mener Halseth.

– Unnskyld!

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier unnskyld til de berørte etter at Nav-gjennomgangen bekrefter at EØS-retten ble feilpraktisert.

– Granskingsrapporten bekrefter en systemsvikt hvor nær samtlige instanser gjennom en årrekke har sviktet på dette området. Det er ekstra alvorlig fordi konsekvensene for en del av de berørte har vært svært store, sa Isaksen.

Fredag fikk statsråden overlevert rapporten til granskingsutvalget om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

– Jeg vil som statsministeren og forhenværende statsråd også har gjort, gi en uforbeholden unnskyldning til de berørte, sa Isaksen.

– Det øverste politiske ansvaret ligger nå hos meg og fortsatt hos regjeringen. Vi, og jeg som ansvarlig statsråd, skal fortsette å rydde opp, fortsatte han.

Isaksen opplyste at Arbeids- og sosialdepartementet allerede har satt i gang en rekke tiltak for å rydde opp etter feiltolkningen.

Deriblant er det satt ned et lovutvalg som skal gjennomgå trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering.

– Det er en knusende dom

Stortingsrepresentant for SV, Freddy André Øvstegård, mener dommen er knusende.



- Denne krisen er i realiteten enkel å løse. De som trenger hjelp, må få det, men regjeringen haler ut tiden og holder igjen. Vi krever en løsning for de som er rammet av denne skandalen umiddelbart, sier han til TV 2.

Han mener det nå handler om rettferdighet for de som er rammet.

- Belastningen på ofrene er massiv. Hjelpen til ofrene har hele veien vært bakpå. De får ikke skikkelig fri rettshjelp, de får ikke oppreisning. Nå fremover må det handle om rettferdighet for de som rammet.