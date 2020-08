Melby forberedt på tøff politisk høst med brukket håndledd

Melby har blitt et stadig hetere navn som lederkandidat i Venstre etter hun ble kastet inn som ny kunnskapsminister, samme dag som skolene stengte ned på grunn av korona.

Før sommerferien uttalte Melby til TV 2 at hun ikke er sikker på om hun vil bli partileder.

– Hadde jeg vært det, hadde jeg sagt noe. Det tenker jeg er greit å være ærlig på, også, sa hun.

Heller ikke når TV 2 møter Melby etter sommerferien har hun et klart svar.

– Hvorfor trenger du så lang tid på å avklare dette?

– Det er et ganske viktig valg både for meg og for partiet. Jeg har lyst til å bidra til at vi får en best mulig løsning, og da er det et ganske krevende spørsmål å ta stilling til, sier hun.

Lederspørsmål ikke matematikk

Venstres klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn kunngjorde allerede i mai at han ønsker å overta som partileder etter Trine Skei Grande.

Mens Rotevatn meldte seg på ett hundre prosent, har kulturminister Abid Raja i sommer gått litt mer enn halvveis inn for sitt kandidatur.

– Mer enn 50 prosent av meg har lyst til å bli partileder, sa Raja til VG i juli.

– Abid Raja har sagt at mer enn 50 prosent av ham har lyst til å bli partileder. Hvordan er det med deg, er det pluss eller minus 50?

– Nå er jeg norsklærer og ikke mattelærer, så jeg tenker egentlig ikke så mye i prosent, ler Melby.

Lederspørsmålet handler ikke om matematikk, men om å finne gode løsninger for Venstre, understreker hun.

Har gode samtaler

– Det som er viktig for meg er å finne en god løsning for Venstre, og det skal jeg gjøre mitt ytterste for å bidra til, sier Melby.

– Har du blitt oppfordret til å stille som lederkandidat?

– Jeg har hatt veldig mange gode samtaler med folk som er opptatt av hva som skjer med Venstre. Det har vært veldig fint, og det har jeg tenkt å fortsette med framover, sier hun.

– Hvis du blir spurt av valgkomiteen, kommer du til å stille deg til disposisjon?

– Det har jeg ikke tenkt å svare på nå.

Men fristen for å svare nærmer seg, valgkomiteen tar opp igjen sin jobb med å finne en ny Venstre-leder 12. og 13. august.

Ikke hemmet av brudd

Kunnskapsministeren stiller til intervju med bandasje på venstre arm etter et stygt brudd i håndleddet tidlig i juli.

– Jeg klarte å skade meg på markatur, da jeg skled og falt og knakk håndleddet, forklarer hun.

Bruddet var såpass komplisert at Melby måtte operere på Ullevål sykehus og få satt inn en titanplate.

BRAKK HÅNDLEDDET: Guri Melby var uheldig og brakk håndleddet under en tur rundt Nøklevann i Oslo i juli. Etter en operasjon er gipsen byttet ut med bandasje. Foto: TV 2

Dermed ble det sykemelding og rolige turer i sommer for kunnskapsministeren. Nå er hun i full sving igjen med forberedelser til skoleåpning med smitteverntiltak.

– Det går fint nå, og jeg satser på at om noen uker så går det helt bra igjen, sier hun, og spøker med at det siste Venstre trenger nå er politikere med armen i fatle.

– Men jeg tror ikke det skal hemme meg verken som kunnskapsminister eller som Venstre-politiker, sier Melby.

Vil ikke stenge skolene igjen

Som TV 2 tidligere har meldt har Melby som ambisjon at skolene nasjonalt ikke skal stenges igjen i det kommende skoleåret, selv om det blir økt smittespredning.

– Åpne skoler er utrolig viktig for at vi skal klare å gi alle barn tilgang på utdanning. Selv om vi så at mange lærere strekte seg langt for å gi elevene et godt tilbud da vi hadde stengte skoler, så vet vi at mange unge ikke hadde det så bra, kanskje de ungene som hadde det vanskeligst fra før.

– Det å holde skolene åpne er et veldig viktig mål, og det skal utrolig mye til for at man går inn for en nasjonal stengning. Det er nesten vanskelig å se for seg at det kan skje igjen. Men jeg tror alle må være forberedt på at det kan skje ting lokalt som gjør at tilbudet ikke er der hele tiden.