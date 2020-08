Bekreftet: Carl Fredrik Hagen blir lagkamerat med Chris Froome

Som TV 2 meldte forrige uke skifter Carl Fredrik Hagen (28) beite fra Lotto-Soudal til Israel Start-Up Nation. Tirsdag blir også nyheten bekreftet av laget.

Hjelperytter og egne sjanser

I det israelske laget blir nordmannen lagkamerat med blant andre Chris Froome, som skifter fra Team Ineos etter inneværende sesong. Profiler som Dan Martin og André Greipel er også på lønningslisten til laget.

Hagen blir en viktig brikke i lagets plan om å hevde seg i de store treukersrittene med Froome som lagets nye ledestjerne, samtidig som han vil få muligheten til å kjøre for egne sjanser i de store etapperittene.

– Åttendeplassen i forrige sesongs Vuelta a Espana er beskrivende for hans potensial - både for ham selv og som hjelperytter for Chris Froome i Grand Tours, sier lageier Syvan Adams.

Hagen gjorde seg for alvor bemerket i sykkelverdenen forrige sesong med den imponerende åttendeplassen i Vueltaen, og viste med det at han har kapasitet til å hevde seg blant de aller, aller beste sammenlagtrytterne.

– Det blir spennende og gøy å bli integrert i et nytt lag som ikke har nådd sitt fulle potensial. Vi skal sammen bygge oss opp til suksess de kommende årene, sier Hagen.

Lagleder Kjell Carlström understreker at Hagen er en rytter som fremdeles har stort utviklingspotensial og som vil få muligheter i store ritt - også i Grand Tours.

– Jeg verdsetter holdningen hans - han har begge beina på bakken, har klare ambisjoner og mål for hans fremtidige karriere med oss, sier Carlström.

Får beholde trener

Hagen ble ikke tatt med til Lotto-Soudals mannskap til Tour de France, men skal i stedet sykle Giro d'Italia i oktober før han i 2021 skifter til sin nye arbeidsgiver.

Israel Start-Up Nation har, i motsetning til flere andre WorldTour-lag, ikke en praksis som gjør at rytterne må trenes av lagets egne trenere. Hagen vil derfor beholde Erik Alexander Nordby som trener, noe TV 2 forstår var et viktig punkt når beslutningen skulle tas.

Det er ventet at Hagen fra og med neste år vil heve en betydelig høyere lønn enn det han har gjort så langt i Lotto Soudal. Lotto Soudal er et av lagene som har lidd mest under koronapandemien, noe som blant annet har gjort at de har utsatt en rekke kontraktsforhandlinger med rytterne sine de siste månedene. Rytterne har også måttet ta betydelige lønnskutt de siste månedene.