Diskuterte ikke sparkingen med spillerne: – Klubbens avgjørelse

I fjor ønsket store deler av spillergruppen i Brann et trenerskifte. Ifølge keeper Håkon Opdal (38) har spillerne ikke hatt samtaler med ledelsen denne gangen.

Samme dag som Brann offentliggjorde at Lars Arne Nilsen (56) var ferdig som trener i klubben, mottok spillerne det samme budskapet.

Allerede etter den skuffende sesongen i fjor, var de misfornøyde med trener jobben han hadde gjort. I sin egen evalueringen av sesongen rettet spillerne kritikk mot treneren, og ifølge Bergens Tidende ønsket over halvparten av spillerne et trenerskifte.

Men ifølge Håkon Opdal, som er en del av spillerutvalget i klubben, har ikke spillerne vært involvert i avgjørelsen om å avskjedige Nilsen nå.

– Nei, vi har ikke noen samtaler med ledelsen den siste tiden. Vårt fokus har vært å vinne fotballkamper, sier keeperveteranen til TV 2.

Han ønsker ikke å kommentere hvorvidt spillergruppen er enige i at det var riktig å avslutte arbeidsforholdet med Nilsen nå.

– Presset har bygget seg opp over tid, og klubben valgte å ta denne avgjørelsen. Det er deres valg, sier Opdal.

Spesiell stemning

Under mandagens pressekonferanse sa Nilsen at stemningen før og etter tapet mot Vålerenga, som ble hans siste kamp som Brann-trener, var spesiell. At både han og spillerne skjønte hvor det bar.

– Hvordan opplevde du stemningen i garderoben, Opdal?

– Det var en spesiell kamp. Kamper mot erkerivaler er alltid det, men nå var det litt ekstra spesielt. Når presset bygger seg opp over tid, skjer det jo ofte ting. Lars Arne var nok klar over sin egen skjebne, sier han.

– Så spillerne dette komme?

– Vi vet at det handler om å få resultater, og vi har ikke levert gode nok resultater i det siste.

Assistenten leder første trening

Brann-spillerne har hatt fri mandag og tirsdag, men er tilbake på treningsfeltet onsdag ettermiddag. Da vil assistenttrener Robert Hauge han ansvar for treningen.

Men hvem som skal lede laget i kampen mot serietoer Molde kommende mandag, er fortsatt uklart.

– Ting har gått veldig fort i det siste, men det er mange kompetente trenere i trenerteamet som har vært rundt Lars Arne i mange år. Vi finner nok en løsning der, som gjør at laget blir tatt vare på. Men jeg har ikke diskutert det med dem ennå, så det må jeg komme tilbake til, sa Soltvedt under pressekonferansen mandag.

– Så det er ingen andre enn Nilsen som går nå?

– Nei, trenerteamet har jobbet godt sammen med Lars Arne i flere år, så dem ønsker vi å ha med videre.

Ønsker rask avgjørelse

Soltvedt vil i tiden fremover lede jakten på Nilsens erstatter. Kravene er at vedkommende skal spille underholdende fotball, bruke unge spillere og tåle presset fra omgivelsene i Bergen.

Opdal håper at jakten ikke blir langvarig.

– De må jo bruke den tiden de trenger på å finne personen som er best skikket, men de har ikke veldig god tid. Det må tas en avgjørelse raskt, sier han.

– Hvilke kvaliteter må den nye treneren ha?

– Det er ikke spillernes oppgave å ansette trenere, men vi må finne en sterk person som tåler ansvaret det er å lede Brann. Ellers er jo kriteriene ganske klare. Lars Arne har hevet standarden, så det blir vanskelig å finne en som oppfyller alle, sier Opdal, som roser Nilsen for jobben han har gjort for Brann.

– Han har gjort en god jobb i mange år. Jeg vil takke stort for tilliten han ga meg i fjor. Jeg har hatt mange fine opplevelser med ham, sier 38-åringen, som i år har vært reservekeeper i Brann.

Nielsen uaktuell

Mandag lanserte TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, tre kandidater til den ledige trenerjobben i Brann: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen, AGF-trener David Nielsen og arbeidsledige Kåre Ingebrigtsen.

Til TV 2 sa Knutsen at han ikke er aktuell, og til Bergensavisen har David Nielsen gjort det samme.

– Jeg har funnet mitt Brann her i Danmark. Jeg er ikke aktuell for Brann-jobben nå. Jeg har nettopp forlenget med AGF, har tre år igjen på kontrakten og stortrives her, sier dansken.

Mens Knutsen og Nielsen har gjort seg uaktuelle, er ikke Ingebrigtsen like avvisende. Den tidligere Rosenborg-treneren innrømmer i et intervju med Adresseavisen at den ledige Brann-jobben er interessant.

– Brann må være en av de mest interessante klubbene i Norge. De er topp tre, og skulle jeg ta en trenerjobb i Norge, er Brann definitivt en av klubbene det kunne vært, sier han.