Foreldrene trodde at niåringen bare var trøtt – fikk sjokkbeskjed av legen

Politiet i Ras al-Amud har igangsatt en etterforskning etter at en ni år gammel palestinsk gutt i helgen ble skutt i hodet under Eid al-Adha-feiringen.

Foreldrene hans skal ifølge Times of Israel ikke ha fått med seg at gutten var skutt, men tok han med seg til sykehuset Hadassah Medical Centre fordi han var så trøtt.

Avslørt på CT-bilde

Legene så at gutten hadde et lite sår og noe blod på hodet, og en CT-undersøkelse avdekket at gutten hadde en kule i bakhodet.

Nevrokirurg Guy Elor, som fjernet kula, bekrefter overfor The Times of Israel at guttens foreldre ikke ante at han var blitt skutt.

Han sier at han er forbløffet over at niåringen både overlevde og trolig kommer fra det hele uten varige mén.

Videre undersøkelser viste at gutten ble skutt på siden av hodet, og at kulen gikk gjennom hjernen og til slutt stanset i bakhodet.

UTE: Slik så kulen som niåringen hadde i bakhodet ut. Foto: Hadassah Medical Centre

– Det var ganske rart. Ingen på sykehuset hadde anelse om at han var blitt skutt. Det var en ni år gammel gutt som var litt trøtt. Moren fortalte at han lekte med vennene sine og at noe skjedde, og at kanskje noe falt over ham. Forklaringen var ikke helt tydelig. Han hadde bare et lite sår på toppen av hodet, sier han.

Heldig som overlevde

To timer etter at gutten ankom sykehuset, ble han operert.

Elor sier at niåringen var svært heldig som overlevde.

FORBLØFFET: Nevrokirurg Guy Elor. Foto: Hadassah Medical Centre

– Hadde kulen truffet fra en annen vinkel, kunne den ha forårsaket en mye større skade på hjernen og etterlatt seg betydelig nevrologisk skade, sier han.

Gutten er nå på bedringens vei, og kommuniserer med både leger og familien.

– I dag er pasienten i ekstremt god form, og er våken og kommuniserer med oss. Vi er overrasket og glade. Hjernen hans ser ut til å komme seg bemerkelsesverdig, sier nevrokirurgen.

Talsmann for politiet i Israel, Micky Rosenfeld, sier til The Times of Israel at skudd ble avfyrt for å markere avslutningen på Ramadan, og at de mistenker at niåringen ble truffet i forbindelse med dette.