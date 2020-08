Norske Mikael dro til USA for å lure TV-seerne

Mikael Hedné fra Åsane utenfor Bergen har drevet med trylling siden han var liten.



Denne uken var han å se på det amerikanske trylleshowet «Penn & Teller: Fool Us», der målet er å gjøre et triks de legendariske tryllekunstnerne ikke skjønner noe som helst av.

– Utfordringen er å finne noe som forteller en god historie i et par minutter, som passer inn i TV-formatet og som kan være godt nok til å lure Penn og Teller, forteller Hedné til TV 2.

Fantastiske tilbakemeldinger

Etter en rekke taktiske og strategiske avgjørelser endte han opp med å gjøre et godt, gammeldags korttriks.

– De var ikke enige om hvordan jeg gjorde det, men etter å ha snakket sammen i nesten 15 minutter fant de ut av det. Jeg husker det øyeblikket der jeg skjønte at jeg var avslørt og at jeg ikke klarte å lure dem, smiler Hedné.

For selv om de avslørte han, lot de seg tydelig imponere av nordmannen.

– Wow, for et nydelig triks, skrøt Penn.

– Det briljante med dette trikset er at du fikk oss til å se et triks som egentlig ikke skjedde, fortsatte han til et stort gisp gjennom publikum.

– Folk prøver nå å finne ut av trikset de så og ikke trikset du faktisk gjorde. Utrolig, sa Penn.

Trikset kan du se lengre ned i denne artikkelen.

Kjendisprogramleder

Selv om han ikke klarte å lure de to erfarne tryllekunstnerne, var showets programleder målløs. Skuespilleren Alyson Hannigan, kjent fra både «American Pie» og «How I Met Your Mother», skjønte verken trikset eller tilbakemeldingene.

TRIO: Penn, Hedné og Teller. Foto: Martin Lavik Nygaard

– Jeg forsto nøyaktig hva Penn og Teller snakket om. Penn sin tilbakemelding var så elegant presentert. Jeg fikk møte dem også, og fikk inntrykk av at de hadde lyst til å bli lurt av meg og at de nesten ble det også, forteller 32-åringen.

– Ble du skuffet over å ha blitt avslørt?

– Nei. Det var helt greit. Det er selvsagt vanskelig å vite hvordan man reagerer, men dette var bare gøy. Jeg har fått vise hva jeg kan i et stort amerikansk trylleprogram, og det var det viktigste, sier han.

Ikke nervøs

Hedné, som var deltaker i «Norske talenter» i 2017, skryter av den enorme produksjonen han fikk være en del av i Las Vegas.

– Det var fantastisk. Helt utrolig på alle mulige måter. Alt var tilrettelagt for at man skulle lykkes. Jeg var så rolig hele veien. Det var nesten rart og ikke være nervøs, forklarer han.

«Penn & Teller: Fool Us» er inne i sin 7. sesong på amerikansk TV. Penn Jillette (65) Raymond Teller (72) har jobbet sammen siden midten av 70-tallet og har blitt verdenskjente grunnet kombinasjonen komedie og trylling.

Innspillingen av programmet Hedné var med på ble gjort 9. mars i år.