Folkevalgte: Hurtigruten har oppført seg «skremmende» og «nesten respektløst»

I vår var Stian Grøthe i Sjømannsforbundet med å jobbe for at Hurtigruten skulle få gjenoppta sin virksomhet.

Nå er fagforeningens direktør for politikk og myndighetskontakt svært skuffet.

SJOKKERT: Stian Grøthe i Norsk sjømannsforbund. Foto: Sjømannsforbundet

– Jeg hadde mye å gjøre med dem i vår, også konsernsjefen. Jeg har vokst opp med at når noen har sagt at de skal gjøre noe, så gjør de det. Og når det motsatte skjer, så er det ikke greit, sier han til TV 2.

Fortvilte ansatte

Norsk sjømannsforbund har mange medlemmer som er ansatte i Hurtigruten. Grøthe sier at de ansatte er fortvilte.

– Dette er kjempeflinke folk som har hatt full tillit til ledelsen sin. Det er jo de som må betale prisen dersom de nå blir permittert på grunn av dette. De er virkelig sjokkerte og fortvilte, fortsetter han.

– Vi aksepterer heller ikke at det blir gamblet med folks helse, miljø og sikkerhet. Vi tar for gitt at arbeidsgivere følger alle råd. Jeg skjønner ikke at det ikke er mulig å forstå regelverket. Myndighetene har jo gjort en god jobb med veiledere. Her har ingen heller stilt avvikende spørsmål til denne regleverkstolkningen, og det er utrolig, sier Grøthe.

– Mange uskyldige rammes

Grøthe er også bekymret for hvilke konsekvenser denne saken kan få for andre.

– Her er det mange uskyldige aktører som kan rammes. Andre rederier og andre i næringslivet som er avhengige av Hurtigrutens virksomhet. Mange blir engstelige når noe sånn som dette skjer.

Grøthe mener at styreleder Trygve Hegnar må vurdere stillingen til konsernsjefen i Hurtigruten.

TV 2 var tirsdag i kontakt med styreleder Hegnar, som ikke ønsket å kommentere om han har tillit til konsernsjefen.

– Han har en stor og vanskelig beslutning foran seg, og den burde han ta i løpet av kort tid. Konsernsjefen er den desidert best betalte lederen i norsk reiseliv, og da er det lov å stille store krav, sier Grøthe til TV 2.

Ifølge skattelistene for 2018 hadde konsernsjef Daniel Skjeldam en skattbar inntekt på 11 629 808 kroner.

På regjeringens pressekonferanse mandag ettermiddag sa helseminister Bent Høie (H) at tilliten til Hurtigruten er svekket.

Hurtigruten er i hardt vær etter det ble kjent at de ønsket å holde informasjon om smitteutbrudd om bord et av deres skip skjult for offentligheten.

– De har vært en av pådriverne for at regjeringen skal åpne for denne type aktivitet, og da er det veldig synd at vi er kommet i denne situasjonen. Hurtigruten er en viktig del av norsk næringsliv, så det er trist at vi er her nå, sa Høie.

– Nesten respektløst

Morten Stordalen (Frp), nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, er lite imponert over hvordan Hurtigruten har håndtert smitteutbruddet.

Han sier til TV 2 at han synes selskapet har oppført seg nesten respektløst.

SKREMT: Morten Stordalen (Frp), nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Foto: TV 2

– Det er meget spesielt av Hurtigruten, nettopp fordi de har vært en aktiv pådriver underveis, sier Stordalen til TV 2.

Mandag ble det kjent at Hurtigruten valgte å trosse rådene fra kommuneoverlegen og smittevernlegen i Hadsel kommune, som var uenige i i Hurtigrutens beslutning om å ikke opplyse om mulig smitte om bord tidligere.

– Skremmende

Kommunen ønsket, ut fra et føre var-prinsipp, at Hurtigruten skulle gå ut med et generelt varsel om mulig smitte om bord. Men Hurtigruten ønsket ikke at dette skulle komme ut.

– Jeg synes det er skremmende, sier Stordalen.

– Det er så mange i det ganske land som har tatt koronasituasjonen på det største alvor, og næringsliv og private har tatt støyten og deltatt i denne dugnaden. Da er det en kraftig vekker at det er Hurtigruten, som forvalter et stort ansvar og som mange har stor tillit til, som oppfører seg slik. Det er trist, og det siste vi trenger nå, fortsetter han.

Forventer full åpenhet

Komitéleder Helge Orten (H) støtter kritikken fra statsråd Høie, og sier at han er svært skuffet over hvordan Hurtigruten har forvaltet samfunnsoppdraget sitt.

SKREMT: Leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomite Helge Orten. Foto: Høyre/ Hans Kristian Thorbjørnsen

– Sett fra utsiden er dette håndtert altfor dårlig. Informasjonsflyten ser ut til å ha vært for dårlig helt fra starten. Særlig under en pandemi er det ekstremt viktig med åpenhet, sier Orten til TV 2.

Hurtigruten har anbudsavtaler for 850 millioner kroner for å seile norskekysten.

Lederen for Stortingets transportkomité sier at selskapet både er en sterk merkevare internasjonalt og en viktig samferdselsaktør langs kysten.

– Forventningene til en aktør som Hurtigruten er ekstra stor. Man må kunne forvente at det skal være full åpenhet om hvordan et smitteutbrudd håndteres, og at myndighetenes regler for dette følges. Derfor er det ekstremt viktig at dette blir ryddet opp i, sier stortingsrepresentant og komitéleder Orten.

– Har sviktet



Konsernsjef Skjeldam fastholdt mandag at de aldri har prøvd å skjule eller holde tilbake informasjon. Han sa også at det er utrolig viktig at folk har tillit til Hurtigruten. Derfor er det igangsatt en uavhengig granskning.

– Vi har gjort feil og vi har sviktet i denne saken. Vi mente vi var klare til å starte ekspedisjonscruise og at vi var godt forberedte. Den foreløpige gjennomgangen av det som har skjedd på MS Roald Amundsen viser flere avvik fra prosedyrene våre, sa Hurtigruten-sjefen som beskrev situasjonen som alvorlig:

– Jeg vil igjen beklage at både gjester og mannskap har blitt rammet. Det er alvorlig, og på vegne av selskapet er jeg utrolig lei meg for det. Vi informerte for sakte og for dårlig, og det er langt unna den høye standarden som Hurtigruten skal ha, og den standarden vi har satt for oss selv.