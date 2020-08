Kvinne tiltalt for voldtekt av jente

En kvinne i 30-årene fra Nordland er tiltalt for seksuelle overgrep mot to jenter. Ett tilfelle defineres som voldtekt.

Kvinnen skal ifølge tiltalen hatt seksuell omgang med én jente i starten av tenårene for to og et halvt år siden.

Seksuell omgang med barn under 14 år defineres i straffeloven som voldtekt. Årsaken er at yngre barn nesten alltid vil kunne sies å være ut av stand til å motsette seg handlingen.

Hun er også tiltalt for seksuelle handlinger mot samme jente og én annen jente. Handlingene skal ha skjedd ved én eller flere anledninger fra 2016 til første halvdel av 2018.