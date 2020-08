Slik svarer Nakstad om munnbind-påbud i Norge

Espen Nakstad sier det vil komme nye råd for blant annet munnbind, reiser med kollektivtransport og hvordan man kan begrense smitten.

I Bergen ønsker man klare retningslinjer for hvordan man skal begrense smitten etter ferien.

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland ber nasjonale myndigheter vurdere påbud om munnbind i kollektivtrafikken. Også i Oslo er man bekymret.

Både Askeland og helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo sier at de merker en uro blant befolkningen, og er bekymret for en oppblomstring av smitten når ferien er over.

Uro i befolkningen

I Bergen peker Askeland på at det er høy bruk av kollektivtransport.

– Det er mange som melder at de føler seg ubekvem om bord i vognene. Er det trygt, nå som vi ser at smitten tar seg opp? spør han.

Askeland ønsker nå tydelige retningslinjer fra nasjonale myndigheter.

– Jeg ber FHI komme på banen tidligere enn 14. august med nye reiseråd. Ferien er over, og skolene starter opp igjen snart. Da blir det vanskelig å opprettholde regelen om én meter, mener han.

– Til nå ser vi at befolkningen følger rådene fra myndighetene bra. Tydelige nasjonale krav fungerer best, mener han.

Også i Oslo kjenner folk på en uro. Det er smekkfulle vogner i kollektivtransporten, og folk står med skulder til skulder.

– 250.000 mennesker kommer tilbake til Oslo i disse dager, både fra ferie og til studiestart. Hvordan man skal opprettholde regelen om én meters avstand er en bekymring. Hvilke råd nasjonale myndigheter kommer med er vi spente på, sier Steen.

– Vi kjenner på en uro. Man trenger å holde avstand for å begrense smitten, sier han.

Ser på ulike løsninger

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, sier det vil komme nye råd for blant annet munnbind, reiser med kollektivtransport og hvordan man kan begrense smitten.

– Nye råd vil komme om få dager, sier han.

Noe av det nasjonale myndigheter ser på, er hvordan man skal få ned antall reisende som reiser samtidig. Man ønsker å få ned trykket på antall reisende i samme tidsperiode, og med det vil trengselen bli mindre.

De ser også på hvordan arbeidsgivere kan justere arbeidstidene, samt å operere med hjemmekontor.

– Klare råd om hvilke situasjoner der munnbind blir aktuelt vil også komme, sier han.

Kan bli påbudt med munnbind

Det er tydelig hva Askeland og Steen ønsker seg. De ønsker at det skal bli påbudt med munnbind om bord når man reiser kollektivt.

– Jeg tror det går mot at det blir påbudt i situasjoner der du ikke klarer å opprettholde énmetersregelen. Det er mitt korte svar på det, sier Nakstad.

Videre forteller han at det har vært lav smitte i Norge til nå, fordi folk har vært flinke til å følge smitterådene. Men han erkjenner også at vi har mye mer kontakt med hverandre nå, og slapper mer av med tanke på smitterådene. Nakstad advarer mot nettopp det.

– Vi er sårbare nå. Den enkelte må ta ansvar, og prøve å planlegge reisen sin, sykle til jobb, eller prøve å unngå å ta kollektivtrafikk når alle andre gjør det, sier han.

FHIs råd om munnbind

Det er fremdeles ikke påbudt med munnbind, men FHI kommer med viktig informasjon på sine hjemmesider til de som benytter munnbind eller ansiktsmaske: