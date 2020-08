Han har herjet i Serie A - nå vet ingen når han er tilbake

Lombardia er blant områdene som er hardest rammet av koronaviruset i Italia. Ifølge italienske medier har virusets herjinger gått hardt ut over Atalanta-spiller Josip Iličić.

Josip Iličić (32) har vært blant de viktigste spillerne i Atalantas suksess de to siste årene. I fjor klarte laget å kvalifisere seg til Champions League, og i neste uke spiller de kvartfinale mot PSG.

Laget fra Lombardia i Nord-Italia har allerede sikret seg tredjeplassen i Serie A denne sesongen, noe som betyr at de også neste sesong får spille Champions League. Men under koronapausen møtte klubben på en stor utfordring.

Lombardia var blant stedene i Italia som ble rammet hardest av koronaviruset og totalt har 16.818 mistet livet i regionen som følge av viruset. Det er nesten halvparten av alle døde i Italia. Totalt har 35.166 mennesker mistet livet i Italia.

Dette skal ha gått hardt ut over stjernespilleren Josip Iličić. Etter at Serie A startet opp igjen har målpoeng-garantisten hverken vært sist eller nestsist på noen av målene. Før koronapausen hadde han 20 mål og ni målgivende på 33 kamper.

- Ilicic er avgjørende for oss. Frem til mars var dette hans sesong i Serie A og Champions League. For oss er det som hvis Dybala ikke er med Juventus, eller Ciro Immobile i Lazio eller Romelu Lukaku i Inter, sier Atalanta-trener Gian Piero Gasperini til Sky Sports Italia.

Sloveneren har ikke spilt siden 11. juli, noe som ifølge italienske medier er på grunn av at han skal ha pådratt seg psykiske problemer under koronapandemien.

– Josip er omringet av mange følelser, det kunne skjedd med hvem som helst. Vi prøver alle å hjelpe ham, og vi håper han kan komme seg ut av denne situasjonen, sier Gasperini til den italienske radiokanalen Anch'io Sport.

Flere italienske medier skriver at angriperen har gått inn i en depresjon, og at han er sendt hjem til Slovenia for å tilbringe tid med familien. La Gazzetta dello Sport, la Repubblica og Sky Sports Italia er blant avisene som har skrevet om situasjonen til 32-åringen.

Håper han er tilbake i Atalanta neste sesong

Verken klubben eller spilleren selv har bekreftet at det er snakk om depresjon, men utifra uttalelsene til Gasperini og lagkamerat Alejandro Gómez, virker det lite sannsynlig at det er snakk om en skade.

– Vi savner virkelig Iličić som person, tilogmed mer enn som spiller. Han er en av de mest erfarne i garderoben og en god venn, sier Gómez til Football Italia.

FEIRING: Josip Iličić fikk ikke vært med på feiringen av ny CL-plass, men han var med i spillernes tanker. Foto: Atalanta

Etter at Atalanta sikret seg Champions League-plass også for neste sesong var det Iličić som ble hyllet etter kampen. Da spillerne samlet seg på banen for å feire bragden hadde de med seg en drakt med slovenerens navn og nummer på.

Gasperini ser for seg at stjernespilleren ikke er tilbake før neste sesong.

– Jeg tror det blir vanskelig for ham å returnere til PSG-kampen, men jeg håper han kan være med oss neste sesong, sier treneren.