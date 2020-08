Mener de vet hvordan skogbrannen startet

Siden fredag har en skogbrann herjet øst for Los Angeles i California. Langt over 1000 brannmannskaper har kjempet for å få kontroll på brannen, samtidig som svært varmt vær har ført til ukontrollert spredning av flammene.

Mandag morgen hadde over 80.000 mål mark med gress, kratt og skog blitt svidd av. Nærmere 8000 mennesker er evakuert.

En brannmann jobber mot flammene i Santa Clarita, California. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP Photo

Politiet har etterforsket om brannen er påsatt, men ifølge myndighetene i California var det en bil med motorfeil som utløste skogbrannen.

Dieselbilen kjørte fredag gjennom Cherry Valley. Brennende biter karbon kom ut av eksosanlegget, noe som antente vegetasjon flere steder, heter det i en uttalelse fra California Department of Forestry and Fire Protection.

Brannen i Riverside County har siden da svidd av over hundre kvadratkilometer. Det er i hovedsak busker og mindre trær som har brent. Flere tusen mennesker har vært nødt til å evakuere, og situasjonen på evakueringssentrene preges av tiltak for å hindre koronasmitte.