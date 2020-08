Fotballryktene: – Bytter ut Chelsea med rival

Det ser ut til at tiden i Chelsea går mot slutten for Willian. Den 31-årige brasilianerens kontrakt med blåtrøyene går ut til sommeren, og det kan se ut som at det blir et skifte til byrival Arsenal, skriver Guardian. Angivelig skal Willian ha ønsket seg en treårskontrakt i Chelsea, noe han ikke har fått gjennomslag for. Trolig blir fremtiden til kantspilleren avgjort etter kampen mot Bayern München i Champions League kommende helg. Willians agent, Kia Joorabchian, hevdet forrige uke at to Premier League-klubber, ytterligere to i Europa og én i USA er interesserte.

Ifølge The Times er også Arsenal lystne på å hente Philippe Coutinho og Thomas Partey i tillegg til Willian.

The Times skriver også at Frank Lampard vil gjøre fem av lagets forsvarer tilgjengelig for salg. Ett av målene er å skaffe nok penger til å hente Leicesters Ben Chilwell. Sky Sports melder at også Sergio Reguilon fra Real Madrid er et alternativt kjøp på venstrebacken. I tillegg ønsker Chelsea-manageren seg en ny keeper og midtstopper for å rydde opp i forsvarsproblemene som nesten kostet Chelsea en topp fire-plassering denne sesongen.

Som nevnt i «Dette er Premier League-overgangene vi venter på», nærmer Manchester United seg et kjøp av Jadon Sancho fra Borussia Dortmund.

Le10Sport skriver at PSG ønsker å kvitte seg med Idrissa Gueye, som ble hentet fra Everton. Wolves skal være interessert i den defensive midtbanespilleren.

Talksport refererer til det kamerunske fotballnettstedet Kick442 som hevder at PSG er ønsker å signere Liverpool-stopper Joel Matip.

Ifølge 90min skal Leeds, Newcastle, West Ham og Aston Villa være interessert i en overgang for Crystal Palace-midtbanespiller James McCarthy.

Sky Sports skriver at QPR har avslått et bud fra Crystal Palace på Eberechi Eze.