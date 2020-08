Norges ferskeste Serie A-proff: – Begynte å miste håpet

– Jeg hadde en følelse av at jeg kunne få et innhopp, men man kan aldri være 100 prosent sikker. Jeg hadde begynt å miste håpet etter 85–86 minutter, men så ble jeg kalt bort etter å ha varmet opp i 25 minutter. Det var en fantastisk følelse å debutere, sier Palumbo til NTB.

Etter 89 minutter fikk han sin etterlengtede Serie A-debut, etter å ha sittet på benken og observert i de elleve foregående kampene. Før koronaviruset satte en stopper for all fotball i Italia var han kun med G19-laget til Udinese, men etter at de startet opp igjen i midten av juni har han vært en del av A-lagstroppen.

– Det var mange følelser på en gang. Jeg var veldig glad og litt nervøs, men jeg rakk ikke være nervøs så lenge fordi alt skjedde så fort.

Han forteller at det har vært mye oppmerksomhet etter debuten.

– Mange av vennene mine og landslagsgutta har sendt meg meldinger. Udinese-fansen har også skrevet til meg, så det setter jeg stor pris på. Det er ellers ikke så mange som følger med på Serie A, og jeg har jo bare spilt to minutter, men jeg håper det blir mer oppmerksomhet når jeg får mer spilletid.

Ikke «starstrucked» av Ronaldo

Før han fikk sine første minutter for Udinese i siste serierunde, har han fra benken fått se stjernespillerne på storlag som Juventus og Napoli.

Men 18-åringen ble likevel ikke særlig satt ut av å se spillere som Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Dries Mertens og Lorenzo Insigne på nært hold.

– Jeg skalv ikke da jeg så Ronaldo, nei. Vi slo dem jo! Jeg blir ikke noe særlig starstrucked, men det er selvfølgelig gøy å se så gode spillere på såpass nært hold.

Hjem til Radøy

Nå har han to ukers fri før oppkjøring til en ny sesong begynner. Han skal hjem til Radøy.

– Jeg skal hjem til familien og ha ferie, være med venner og chille. Oppkjøringen begynner 17. august, og jeg har fått beskjed om at jeg skal trene med A-laget fremover. Det blir veldig gøy. Det at lagkamerater og trenere har troen på deg føles veldig bra.

– Hva skal til for at du tar ytterligere steg og får flere sjanser i Serie A? Ligaen er jo ikke særlig kjent for å satse på unge talenter.

– Jeg må først og fremst bygge meg opp fysisk og få mer muskler, bli litt større. Det er ikke mange lag som satser på unge spillere, men det er fortsatt flere unggutter som får sjansen, sier Palumbo.

Italia eller Norge

Unggutten har fortsatt ikke bestemt seg for om det blir landslagsspill for Italia eller Norge i tiden framover.

– Jeg kommer ikke til å bestemme meg før jeg absolutt må. Det er vanskelig, for jeg føler meg like italiensk som norsk. Hvem får jeg spilt mest med? Det er det det går mest på for min del.

Målsettingen er å etablere seg i Udinese-troppen den kommende sesongen, forteller Palumbo, som har skrevet under på en treårsavtale med klubben.

– Jeg håper å få trent mest mulig med A-laget og få mer spilletid. Hvis ikke kan et utlån være aktuelt, for det er bedre matching for meg å spille mot voksne menn enn i juniorserien i Italia. Jeg håper å bli værende i Udinese.

Og litt lenger fram i tid? Spille for favorittlaget i Italia.

– Å få spilt fast i Serie A i mange år er en langsiktig målsetting. Det er den ligaen jeg har fulgt mest med på i livet mitt. Napoli er favorittlaget mitt. Pappa er derfra og hele familien heier på dem. Det var helt fantastisk å sitte på benken mot dem, så jeg håper å få spille der en dag!