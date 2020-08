Frankrike har gått over «rødgrensa»

Frankrike har et smittetall på 21,7 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, ifølge NRK.

Med de 3376 nye koronasmittede de siste tre dagene, som Frankrike rapporterte om mandag, har landet nå et smittetall på 21,7 per 100.000 innbyggere. Det skriver NRK.

Blant FHIs kriterier for å holde land «grønne», altså at man kan besøke dem uten å sitte i karantene når man kommer tilbake til Norge, er at landet skal ha hatt færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Dermed ser det nå ut til at Frankrike er i ferd med å bli farget rødt på Norges kart over Europa.

Flere røde land

På en pressekonferanse mandag opplyste Folkehelseinstituttet at de vil tilråde at flere land blir røde denne uken.

– Det er stigende smittetall i en god del land i Europa. Slik situasjonen er nå, har Sveits og Tsjekkia så høye tall at vi vil tilråde at de blir «røde» land, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Både Sveits og Tsjekkia har passert grensen som er satt til 20 nye covid-19-tilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene.

Også Polen kan bli rødt mot slutten av uken, når testdata fra uke 31 blir tilgjengelig.

Hardt rammet

Frankrike ble ikke nevnt da FHI snakket om røde land mandag.

Mandag lå Frankrike på niende plass på listen over land med flest dødsfall per 100.000 innbyggere.