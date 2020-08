Drept av politiet - fire måneder senere er ingen siktet

Etter midnatt 13. mars blir Ronnisha Thompson vekket av en skuddveksling i en av leilighetene tvers over gaten i nabolaget hennes sør i Louisville i Kentucky.

– Jeg hørte mange skudd, og en politibil som kjørte veldig fort, sier Thompson til TV2.

Det er først dagen etter at hun får oversikt over hva som har skjedd. Et politiraid har gått fryktelig galt, og Thompsons nabo Breonna Taylor har blitt drept.

Thompson og Taylor var ikke nære bekjente, men de hadde mange felles venner. Begge jobbet som sykepleiere, og Thompson er bare noen få år eldre enn Taylor.

– Hun jobbet på ResCare, og det er et sted hvor jeg også har jobbet. Og hun bodde rett over gaten, så dette kunne ha skjedd med hvem som helst av oss, sier Thompson.

Omstridt ransakelsesordre

Politiet i Louisville var på jakt etter noen narkotikasmuglere, og de hadde fått et tips om at en av dem hadde plukket opp en pakke i leiligheten til Taylor noen måneder tidligere.

Politiet får innvilget en såkalt «no knock»-ransakelsesordre, som gir dem lov til å ta seg inn i leiligheten uten å banke på døren. Politibetjentene Jonathan Mattingly, Brett Hankison og Myles Cosgrove setter kursen mot nabolaget til Taylor. Men det er ikke noe narkotika i leiligheten, kun Breonna Taylor og samboeren Kenneth Walker.

Kentucky er en delstat der retten til å bære våpen står sterkt. Ifølge en spørreundersøkelse utført av Foundation for a Healthy Kentucky har over halvparten av innbyggerne i delstaten skytevåpen i hjemmet. Taylors samboer Kenneth Walker er en av dem.

Når politiet tar seg inn tror han at de er innbruddstyver, og han fyrer av et skudd. Politiet begynner å skyte tilbake. Breonna Taylor blir skutt åtte ganger, og dør minutter senere. Hun ble bare 26 år gammel.

Walker, som fortsatt er i villrede over hvem som har skutt kjæresten hans, ringer nødanropssentralen. Under samtalen, som senere har blitt offentliggjort, kan man høre at Walker roper om hjelp.

– Noen sparket inn døren og skjøt kjæresten min, sier han fortvilet.

Flere måneder senere kan man fortsatt se kulehullene i vinduet, dekket over med blå teip. Noen har tent stearinlys på verandaen, og lagt ned blomster og minneord utenfor leiligheten. «Rettferdighet for Bre» står det på en av plakatene. Flere av naboene sier de har sett FBI-agenter inne i leiligheten den siste tiden. De er i ferd med å gjennomføre sin egen etterforskning av hva som skjedde den natten Taylor døde.

Hendelsen preger fortsatt nabolaget.

– Det er skummelt. Jeg har to barn. Jeg trodde dette var et trygt sted, men nå er jeg ikke sikker lenger, sier Thompson.

Black Lives matter

Drapet på Breonna Taylor fikk opprinnelig lite oppmerksomhet utenfor Kentucky. Men to og en halv måneder senere blir George Floyd drept av politiet i Minneapolis. Videoen av Floyds død gir en voldsom oppsving for Black Lives Matter-bevegelsen, og over hele USA tar folk til gatene for å demonstrere mot politivold.

Det gir også Breonna Taylor-saken mer oppmerksomhet. Bilder av henne begynner å dukke opp på plakater under demonstrasjonene, og kjendiser som Beyonce og Lebron James deler støtteerklæringer på sosiale medier.

Mens politimennene som var involvert George Floyds død blir siktet for drap og medvirkning til drap kort tid senere så er ingen av de som tok seg inn i leiligheten til Breonna Taylor siktet. Brett Hankison har fått sparken, mens Jonathan Mattingly og Myles Cosgrove er suspendert. Det er likevel ikke nok for demonstrantene.

Stjerneadvokaten Ben Crump, som representerer familiene til både George Floyd og Breonna Taylor, mener det er forskjellsbehandling. Under en demonstrasjon i Kentuckys delstatshovedstad, Frankfort, holder han en tale foran omtrent tusen demonstranter der han sier at drap på afro-amerikanske kvinner får for lite oppmerksomhet.

– Malcom X sa at den mest undertrykte personen i Amerika er den svarte kvinnen, sier han til forsamlingen.

Han legger til at da han fikk medieforespørsler fra samtlige amerikanske nyhetskanaler i kjølvannet av drapet på George Floyd så passet han alltid på å nevne Breonna Taylor under intervjuene.

Politireform

Charmae Cuff er en av demonstrantene som har møtt opp i Frankfort. Hun har kjørt en time fra Louisville for å delta.

Politiet og lokale myndigheters håndtering av saken har gjort henne og mange andre rasende. Det toppet seg da politirapporten ble offentliggjort. Den var nesten helt blottet for informasjon. Blant annet var ikke noen av skadene til Taylor skrevet ned, selv om hun ble skutt åtte ganger.

– Politiet har rotet det til. Du kan ikke ha en politirapport som er helt blank. Det antyder jo at de ikke har gjort noe, sier Cuff til TV2.

Delstatsforsamlingen i Kentucky har vedtatt en ny politireform som de har gitt navnet «Breonnas lov.» Den slår fast at politiet ikke lenger kan ta seg inn i boliger slik som de gjorde den natten Taylor døde.

Breonna Taylors mor, Tamika Palmer, holder også en tale under demonstrasjonen i Frankfort. Akkurat som familiene til George Floyd, Eric Garner og Mike Brown har hun blitt et ufrivillig medlem av en gruppe pårørende som har mistet et familiemedlem som følge av et mye omtalt politidrap.

Følelsene tar overhånd og Palmer holder seg ikke på talerstolen særlig lenge. Hun forteller om datterens liv, og sier hun ikke kommer til å gi seg før de som har drept Breonna Taylor blir holdt ansvarlig. Så kommer hun med en appell til demonstrantene.

– Fortsett med dette, for jeg trenger støtten deres, sier hun.