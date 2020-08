Forsvant og politiet fryktet han var drept - fem år senere ble det gjort et funn i skogen

I 2015 ble Ricardas Puisys, som jobbet på en grønnsaksgård i byen Wisbech i Cambridgeshire i England sporløst borte, skriver The Guardian.

Mannen, som er fra Litauen, ble sist sett kvelden den 26. september for snart fem år siden.

Etter at Puisys ikke dukket opp ble en leteaksjon iverksatt. Letemannskaper søkte etter mannen i over en måned, uten at han ble funnet.

Sporløst borte

En mann ble også arrestert i saken, mistenkt for å ha drept Puisys. Han slapp etter en stund fri, men mistanken om at noe kriminelt hadde skjedd gårdsarbeideren som nå var som sunket i jorda vedvarte.

I 2018 hadde politiet fortsatt ikke kommet noen vei videre med saken, og Puisys ble antatt død.

Men så skjedde noe uventet.

Plutselig dukket det opp en facebook-konto i mannens navn. Kontoen hadde også flere bilder av den savnede mannen.

Funnet på sosiale medier fikk politiet til å gjenoppta jakten på mannen som da hadde vært sporløst borte i tre år.

Gjennombrudd

Og i sommer fikk politiet uttelling.

- I snart fem år har Ricardas forsvinning vært et mysterium. Frem til slutten av juni. Da fikk vi ny informasjon som førte oss til ham, sier Rob Hall i det britiske politiet.

1. juli 2020 ble mannen funnet i live.

Puisys hadde ikke gjort det lett for de som forsøkte å finne han. Litaueren hadde nemlig slått seg ned et sted et noe uvanlig sted.

– Etter å ha søkt i et skogområde i Wisbech, ble Puisys funnet blant buskene han bodde i, utrolig godt gjemt etter å skjult seg og ikke snakket med noen på lang tid, sier Robert Hall i politiet.

Politiets teori står fortsatt. De mistenker at Puisys har vært utsatt for noe kriminelt, sannsynligvis en form for menneskehandel eller utnyttelse som han rømte inn i skogen for å slippe unna.

Det er også grunnen til at politiet ikke har gått ut med informasjonen om at Puisys har blitt funnet, før etter en måned i etterkant.

– Han er trygg nå og vi samarbeider tett med han for å sikre at han forblir nettopp det. Vi vil også sikre at han får den støtten han trenger etter å ha levd under ekstremt vanskelige forhold de siste fem årene, sier Rob Hall.