Microsoft vil kjøpe opp TikTok – Trump vil ha en bit av kaken

USAs president Donald Trump påstod mandag at ved et oppkjøp av den kinesiske appen TikTok, fortjener USA en stor andel av kjøpssummen.

Forrige uke ble president Donald Trump rådet til at den populære videoappen TikToks drift i USA, burde styres av et amerikansk selskap. Dette for å begrense Kinas innflytelse i USA.

Presidenten valgte i stedet å ta til orde for en nærmest umiddelbar nedstengning av appen i landet.

– Når det gjelder Tiktok vil vi forby dem i USA, sa Trump.

Det skjedde ikke, og mandag hadde Trump ombestemt seg. Da uttalte han at hvis ikke TikToks amerikanske aktiviteter er solgt innen 15. september, vil appen bli forbudt i USA.

Det som seiler opp som den store favoritten til å kjøpe opp appens interesser i USA er teknologigiganten Microsoft.

Søndag uttalte Microsoft at de er i samtaler med TikTok kinesiske eiere ByteDance om et oppkjøp.

– Etter en samtale mellom Microsofts administrerende direktør Satya Nadella og president Donald Trump, er Microsoft villig til å fortsette diskusjoner for et mulig kjøp av Tiktok i USA, skriver selskapet.

En avtale som beskrives som komplisert og vanskelig å gjennomføre.

Trump vil ha en bit av TikTok-kaken

Under presidentens pressekonferanse mandag kommenterte han det mulig forestående oppkjøpet av danseappen. Trump forklarte at slik han så det, burde den eventuelle kjøpssummen skattes av til USA.

– USA burde få en veldig stor del av summen, for vi gjør dette mulig, sa han.

Han sammenlignet det med forholdet mellom en utleier og en leietaker.

– Vi er på en måte utleier. Vi gjør det mulig å ha stor suksess, TikTok er en stor suksess, og en stor del av den er i dette landet. Ingen andre vil kommet på dette utenom meg, men det er slik jeg tenker. Jeg tenker det er veldig rettferdig, sa Trump.

Presidenten sa at grunnen til at TikTok må få nye, amerikanske eiere er på grunn av sikkerheten.

– Vi vil ikke ha noen sikkerhetsproblemer med Kina. Det må eies av et amerikansk selskap, med amerikansk sikkerhet. Det må eies her, vi vil ikke ha noen problemer med sikkerhet, sa presidenten.

Microsoft kan være TikToks eneste håp

Flere analytikere har beskrevet oppkjøpet som et mulig kupp for Microsoft, siden TikTok nå er i et kappløp med klokka for å få i stand en avtale.

For appen, som er en av verdens raskest voksende plattformer på sosiale medier, kan Microsoft potensielt være den eneste løsningen for å ikke bli stengt ned i USA.

Og Microsoft kan se ut til å komme godt ut av det skulle et oppkjøp bli gjennomført.

Andre store amerikanske teknologiselskaper som Facebook, Apple, Google og Amazon blir for øyeblikket gransket i en såkalt «antitrust»-sak.

Ifølge CNN kan denne etterforskningen komme i veien for et slikt oppkjøp, noe som gjør at Microsoft sitter igjen som den eneste muligheten.

– Dette er en unik avtale, og en mulighet som kun dukker opp en gang hvert tiende år. Prislappen kan også se ut til å bli svært gunstig, sier finansanalytikeren Dan Ives, ifølge CNN.

Ifølge nettstedet må Microsoft trolig ut med omlag 50 milliarder dollar for for å sikre seg kontroll over driften av appen i USA, Canada, Australia og New Zealand.

Kan bli gullkalv

Finansanalytikeren Dan Ives spår at TikTok bare på noen få år kan bli verdsatt til rundt 200 milliarder amerikanske dollar. Dette basert på at appen fortsetter på den bratte utviklingskurven den har hatt den siste tiden.

Ives setter likevel spørsmålstegn ved om TikToks eksplosive suksess er bærekraftig.

– Hvis TikTok viser seg å være den neste Instagram, vil avtalen være en klar seier, sier han og fortsetter:

– Men skulle det vise seg at TikTok får en mer lik utvikling som som Snapchat, som har hatt en rekke brukerveskt- og inntjeninsgproblemer, vil denne anskaffelsen bli mindre verdifull, sier Ives til CNN.