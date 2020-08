Tottenham-spiller blir stadig vekk anklaget for å ha stjålet sin egen bil

Danny Rose er blant fotballspillerne som har opplevd rasisme på banen, men han har også måttet tåle mye utenfor banen. Det forteller Tottenham-spilleren, som det siste halvåret har vært på lån hos Newcastle, til podkasten «Second Captain».

Rose forteller at han stadig vekk blir stoppet av politiet som spør ham om han kjører i stjålet bil. Første gang han ble stoppet var han 15 år, og nå, 15 år senere, skjer det fremdeles.

– Hver gang spør de meg om bilen min er stjålet, hvor jeg har fått bilen fra og om jeg kan bevise at jeg har kjøpt bilen. Nå har dette pågått i 15 år både på og utenfor banen, og det ser ikke ut til å stoppe, sier Rose i podkasten.

Han forteller også om en episode da han var på togreise.

– Sist gang jeg var på toget kom konduktøren og spurte om jeg visste at jeg var på første klasse. Jeg svarte «Ja, hva med det?». De ba om å få se billetten min, og samtidig kom det to hvite personer inn på toget. Hun sa ingenting til dem, og jeg spurte henne om hun ikke skulle sjekke deres billett også. Da svarte hun at hun ikke trengte det, sier Rose og legger til:

– Folk tror kanskje at dette er sånt som skjer, men for meg er dette rasisme. Dette er ting jeg må leve med, å bli stoppet hele tiden og spurt om jeg vet at jeg er på første klasse.

Rose forteller at han ikke lenger har særlig tro på at ting kan endres.

– Hver gang jeg tar det opp eller klager sier folk «Vel, du tjener så mye penger så du får bare takle det.» Jeg gir bare opp håpet om at ting skal forandre seg.