To menn pågrepet etter at mann ble slått med metallgjenstand i Oslo

To menn, en i starten av 30-årene og en på 40 år, er pågrepet etter at en mann i 40-årene ble slått med avbitertang i Oslo mandag kveld.

Politiet fikk melding klokken 21.09 om at to personer slo en person og at fornærmede lå nede på bakken.

Hendelsen skjedde i Saxegaardsgata ved Sørenga.

– De to personene stakk fra stedet på sykkel og sparkesykkel. På Sørenga påtraff en patrulje to personer som vi ut fra en del opplysninger anslår at det er de mistenkte. De ble pågrepet med avbitertang, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til TV 2.

Fornærmede har ifølge politiet blitt påført et beinbrudd. Mannen, som er i 40-årene, er fraktet til sykehus.

Relasjonen mellom de tre involverte er foreløpig ukjent for politiet, men Stokkli at relasjonen ikke framstår tilfeldig.

De to pågrepne er fraktet til arresten.