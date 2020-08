Klar tale fra kunnskapsministeren: – Skolene åpner som normalt

Kunnskapsminister Guri Melby (V) er klar på at skolene åpner som normalt etter sommeren, og ser ikke for seg at det kan bli aktuelt med en nasjonal nedstengning igjen.

– Skolene åpner som normalt etter sommeren, sier kunnskapsminister Guri Melby til TV 2.

Dette gjelder alle trinn, men selv om skolehverdagen vil bli så normal som mulig, vil det fremdeles være en rekke smitteverntiltak som må overholdes.

– Det vil bli unntaksvis at man ikke har en normal skolehverdag. Det vil kanskje være for de eldste elevene på videregående, hvor enkelte kanskje vil ha noe hjemmeskole, men det vil være tilnærmet vanlig skolehverdag over hele landet, sier Melby.

Bekymret rektor

Rektor ved Holmen skole i Oslo, som åpnet sitt SFO-tilbud mandag, er bekymret for hva som kan skje utover høsten.

– Det er klart at med de smittetallene vi har sett de siste dagene, som øker, så blir jeg som rekor urolig. Jeg frykter vel vi kan se en oppblomstring av viruset i løpet av august/september, sier rektor Tor Tangen til TV 2.

Melby er likevel tydelig på at det skal mye til før det blir en ny nasjonal nedstengning av skolene.

– Det skal veldig mye til. Det er vanskelig å se for seg at dette skal skje igjen, men man må være forberedt på at det kan skje noe i enkelte kommuner eller på enkelte skoler, som vi gjøre at det kan bli uvanlige situasjoner i begrensede området, sier Melby.

Ikke bekymret

Dette betyr at landets skoler skal åpne om to uker. Det samme gjelder skolefritidsordningene (SFO).

– Nytt for høsten er at de med spesielle behov får gratis SFO fra femte til syvende trinn, sier Melby.

Hun understreker at regjeringen følger smittetallene nøye, men gjentar at det altså skal mye til før skolene stenges ned, selv om smittetallene øker.

På Holmen skole er ikke foreldrene TV 2 snakker med bekymret for å sende barna sine på skolen.

– Jeg stoler på ledelsen på skolen, sier en far.

– Vi føler oss veldig trygge på å sende Magnus på skolen, sier en mor.