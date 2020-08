Turgåer skadd etter å ha falt ned på fjellhylle i Troms - fraktet til sykehus

En skadd turgåer er fraktet til sykehus etter at vedkommende falt ned på en fjellhylle i Tromsø. Skadeomfanget til den skadde turgåeren er ukjent.

Politiet ble informert av AMK klokken 20.29 om at et ambulansehelikopter forsøkte å bistå turgåeren som befant seg i bratt terreng under Storsteinnestinden på Kattfjordeidet i Tromsø kommune.

Like etter klokken 21.30 melder Troms politidistrikt at vedkommende er fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– Det var en kamerat som meldte fra. Vi har ikke noe mer opplysninger på tilstanden til vedkommende annet enn at han har fallskader, sier redningsleder Alf Hågensen i Hovedredningssentralen Nord-Norge til TV 2.

Hågensen sier at terrenget er bratt, og at det ikke var mulig å komme seg noen vei uten hjelp.

Turgåeren var på en fjellhylle som er om lag 500 meter over havet.

Storsteinnestinden ligger på 1017 meter.

Hågensen kjenner ikke til hvor mange meter turgåeren har falt.

Et Sea King redningshelikopter var på vei for å bistå i tilfelle ambulansehelikopteret trengte bistand til utheising, men redningsaksjonen ble håndtert av ambulansehelikopter.

Operasjonsleder Beate Helberg i Troms politidistrikt sier de ikke har noen andre opplysninger om saken enn at det er snakk om en skadd turgåer.