Tromsø reddet seieren i siste minutt – HamKam ga bort ny ledelse

Sakarias Opsahl ble dagens store helt for Tromsø, med sin avgjørende 1-0-scoring i en tøff bortekamp mot Åsane. I Hamar mistet hjemmelaget ledelsen igjen.

Tromsø skjøt hele tre ganger i stolpen, og så ut til å gå på sitt første poengtap i 1. divisjon denne sesongen. Men nok en gang trakk nordlendingene det lengste strået, da Sakarias Opsahl sørget for 1-0 minuttet før slutt.

De får et økt forsprang ned til Ranheim på 2.-plass, som tapte 1-2 borte mot Sandnes Ulf. Luken ned til tabelltoeren er nå på seks poeng. Sandnes Ulf, som innehar tredjeplassen, er sju poeng bak.

Det er spilt sju kamper av årets sesong i Obosligaen.

HamKam tok en tidlig tomålsledelse mot KFUM Oslo, men nok en gang holdt det ikke til seier. To mål av Olav Øby sikret 2-2 og HamKam må fortsatt jakte sin første seier denne sesongen.

Grorud ble liggende under mot Ull/Kisa, men vant til slutt 3-1, med det siste målet helt på tampen.

Toppscoreren i 1. divisjon heter Mats Lillebo, etter at han scoret to ganger for Stjørdals/Blink mot Jerv. Kampen endte til slutt 2-2.

Raufoss og Strømmen spilte uavgjort 1-1, tross et stort press og en kjempesjanse for hjemmelaget Raufoss før slutt.

Uavgjort 1-1 ble det også for Kongsvinger mot Øygarden.

