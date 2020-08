Måtte kaste opp da han så hva som krøp i hamburgeren fra McDonald’s

Mohamed Ahmed (31) fra Trondheim skulle bare en kort tur innom McDonald’s lørdag kveld forrige uke. Da han kom hjem og begynte å spise, merket han at det var noe galt med burgeren.

– Jeg ble så kvalm at jeg stakk fingeren i munnen, og kastet opp to ganger, sier Mohamed Ahmed (31) til TV 2.

Lørdag kveld i forrige uke kjørte han ned til McDonald’s på Nidarvoll i Trondheim og skulle kjøpe seg en Chicken Salsa-meny og en cheesburger. Han var sulten, og gledet seg nokså mye til å spise burgeren.

Mohamed Ahmed (31) ble så kvalm av det han fant i hamburgeren sin at han måtte kaste opp flere ganger. Foto: Privat

– Kjente at noe var feil

Da han kom hjem og begynte med kyllingburgeren, ante han fred og ingen fare.

Så merket han det.

– Jeg kjente at det var noe feil, og kjente det med engang i munnen. Jeg spyttet den ut kjapt som fy, sier han.

– Hvem vet om det var flere biller, kakerlakker eller hva det var. Men ekkelt var det, legger han til.

Tok kontakt med restauranten

Han har slitt med matlysten i etterkant, og tok direkte kontakt med den aktuelle restauranten.

– De beklager selvfølgelig det som har skjedd. Jeg fikk tilbud om å ta med familien min dit på deres regning, men jeg skal aldri tilbake, sier han.

– Men jeg fikk tilbake de 98 kronene jeg betalte, men det bryr jeg meg ikke om. De har ikke lagt seg paddeflat ennå, og det er overraskende, sier 31-åringen til TV 2.

Vet ikke hva som har skjedd

Veronika Skagestad er kommunikasjonssjef i McDonald’s Norge. Hun sier til TV 2 at hun har vært i kontakt med kjedens leverandører.

– Vi har ingen god forklaring på hva som kan ha hendt, sier hun.

Videre forteller hun at matsikkerhet og hygiene er grunnsteinen i McDonald’s, og at de tar hendelsen svært alvorlig.

– Våre kunder skal alltid være trygge på at maten vi serverer har den samme gode kvaliteten hver eneste gang. Vi er veldig lei oss for at han fikk denne opplevelsen med oss og vi kommer til å undersøke hva som kan ha skjedd, sier hun.

– Vi har jevnlige skadedyrkontroller i alle restauranter og på Nidarvoll sist før sommerferien, uten påvist skadedyr. Vi har heller ikke fått noen andre tilbakemeldinger om skadedyr i restauranten. Vi er i kontakt med leverandørene våre for å finne ut om de har noen forklaring på hva som kan ha hendt.

– Dette er noe vi tar på høyeste alvor, og ønsker derfor å komme til bunns i dette.