Dette er Premier League-overgangene vi venter på

Vi er en uke inne i sommerens overgangsvindu, og Premier League-klubbene har fremdeles flere uker igjen på å hente forsterkninger. Men denne sommeren skiller seg fra tidligere overgangsvinduer, da koronakrisen har ført til økonomiske begrensinger og usikkerhet hos flere klubber.

– Vi kommer nok til å se at flere av eliteklubbene og de største klubbene kommer til å være litt mer tilbakeholden i sommer enn ellers. Det kommer igjen til å påvirke prisen på enkelte spillere, men også konkurransene. Det som er helt sikkert er at det kommer til å bli en sommer som vil være kaotisk på overgangsmarkedet, spår TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Sancho til Manchester United

Øverst på ønskelisten til Manchester United er Borussia Dortmunds Jadon Sancho (20). Overgangen har vært spekulert i lenge, og nå skal Bundesliga-klubben ha gitt Manchester United en frist til 10. august på å hente stjernespilleren. Etter det er overgangsmulighetene over, melder BBC.

– Jeg tror Borussia Dortmund har behov for å få en avklaring, og prøver å presse Manchester United til å ta en avgjørelse. Dortmund har sagt at for at de skal være interessert i et salg må Manchester United matche den prisen de har satt. Det handler om å vise litt muskler fra Dortmund sin side, tror Finstad Berg.

Prisen Dortmund ber om er intet mindre enn 100 millioner pund, altså over en milliard norske kroner.

– Jeg har hatt en ganske sterk følelse av at det blir Sancho til Manchester United. Problemet er bare det med fristen, og at dette er et vrient år for å bruke store penger. Men United har råd til det, det handler egentlig bare om hvor langt de er villig til å strekke seg. Det blir en kamp mot klokken, og litt mot sine egne prinsipper hvor mye penger man er nødt til å bruke, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Det viktigste denne sommeren for konkurranse-situasjonen i Premier League er at Manchester United forsterker seg ytterligere. Mye av det gapet kan tettes av kvalitetsspillere, det har de vist allerede. Men de har ytterligere en vei å gå, og de kan få et kjempeforttrinn dersom de forsterker og får litt ekstra reserver, påpeker Stamsø-Møller.

Finstad Berg tror også Sancho blir United-spiller i løpet av de kommende ukene.

– Det var ganske viktig at de fikk den Champions League-plassen. En spiller av hans kaliber vil spille i Champions League. Når du har 17 mål og 17 assist den sesongen du fyller 20 år, er det helt vilt. Det vil være en fjær i hatten hvis United klarer å dra i land Sancho, som har vært en av de mest ettertraktede spillerne lenge, understreker hun og legger til:

– Han har vært linket til flere klubber, som for eksempel Liverpool, men United har vært spådd til å være den klubben som kommer til å tåle koronakrisen best sånn rent økonomisk sett. De har over tid bygd opp en robust økonomi, og har i likhet med klubber som Barcelona og Real Madrid klart å utnytte det kommersielle bedre enn mange andre klubber. Det er en heldig situasjon å være i nå, og det gir dem muskler på overgangsmarkedet.

Havertz til Chelsea

I Chelsea skal en signering av Bayern Leverkusens Kai Havertz (21) være på gang. Den overgangen tror Finstad Berg også går i boks.

Kai Havertz kan bli Chelsea-spiller i løpet av de neste ukene. Foto: Alexander Hassenstein

– For ett år siden ville jeg satt mye på Bayern München eller Real Madrid. Det som rapporteres nå for Bayern München sin del er at de ikke har råd fordi de har kjøp Leroy Sané. Så de må tenke annerledes, og trolig har ikke Real Madrid heller råd til å gjøre flere store signeringer denne sommeren her, tror Finstad Berg.

– Det betyr at en klubb som Chelsea, som har gått igjennom noen overgangsvinduer uten å få bruke penger, nesten er alene i konkurransen om Havertz. Flere klubber ville vært med dersom dette hadde vært en normal sommer. Så det er en av de store overgangene jeg sitter og venter på, og det er såpass mange ting som tyder på at han er på vei, understreker hun.

Kan Koulibaly fikse Manchester City-forsvaret?

Stamsø-Møller mener Manchester City, i likhet med Liverpool, har god dekning på plassene i laget. Men det er én posisjon han tror Pep Guardiola ønsker å forsterke.

– Det eneste er om de hadde klart å finne en verdensklasse midtstopper til. Da vil de se mer komplett ut, og de trenger en enda bedre midtstopper ved siden av Aymeric Laporte, mener Stamsø-Møller.

Kan Kalidou Koulibaly fikse Manchester Citys forsvarsproblemer? Foto: Daniele Mascolo

Han tror muligens Kalidou Koulibaly (29) kan være en mann å City vurderer å hente.

– Da jeg så at Napoli hadde brukt så mye penger på å hente Victor Osimhen fra Lille så tenkte jeg «Jøss». I et år som dette, har de virkelig råd til å bruke så mye penger? Det er et ganske høyt spill for Napoli å være, og derfor lukter det at Kalidou Koulibaly er på vei ut. Det er ikke en kjempegod investering for Manchester City langt frem i tid, men det kan være en å hente bare for å få orden på forsvaret nå.

Finstad Berg teller timer før bekreftelsen på Ferrán Torres (20) overgang fra Valencia kommer.

– Torres til Manchester City var så godt som offisielt de siste dagene, og alt tyder på at den avtalen er i orden og at man bare venter på den offisielle bekreftelsen, sier hun og omtaler Torres som et «kjempekjøp».

– Jeg mener det er et røverkjøp av dimensjoner hvis de summene jeg har sett stemmer. Han er et av de aller største spanske talentene, og det sier ganske mye. Prisen jeg så var 24,5 millioner pund (290 millioner norske kroner), så er det potensielle bonuser og sånn, men uansett et kjempekjøp. Han er 20 år, et kjempetalent og kommer til å passe Pep Guardiola perfekt.

King til Premier League-klubb?

Joshua King (28) rykket ned med Bournemouth denne sesongen, men Finstad Berg tror ikke nordmannen spiller i Championship neste sesong.

– Jeg tror det er gode sjanser for at Joshua King går til en Premier League-klubb i løpet av sommeren. Jeg tipper at han sannsynligvis forlater Bournemouth og han kan være attraktiv for flere klubber. Han kan prestere, er veldig allsidig, jobber hardt og har en del tempo, mener hun.

Rolig for Liverpool

Jürgen Klopp er ikke kjent for å ta av i overgangsvinduene, og TV 2s fotballeksperter tror også denne sommeren blir rolig for Liverpool.

– Liverpool må som i fjor sørge for å beholde de beste spillerne. Det blir deres oppgave nå i sommervinduet, mener Stamsø-Møller.

Mohamed Salah (28) har ved flere anledninger vært vag rundt fremtiden. Nylig uttalte Liverpool-angriperen til LA FM Colombia at «man får vente å se hva som skjer i fremtiden».

– Jeg ønsker bare å nyte øyeblikket nå. Ingen vet hva fremtiden vil bringe. Vi får se hva som skjer, sa Salah til radiokanalen gjengitt av Liverpool Echo.

– Selvfølgelig kan han dra, men jeg tror ikke det skjer. Med mindre han har en guttedrøm om å spille for en av de aller største klubbene i verden, ser jeg ikke noe annet enn at Liverpool må være det beste stedet for ham å være, og det smarteste å gjøre er å bli dersom han trives. Om Salah alltid har drømt å spille for Real Madrid er det ikke utenkelig, men det blir i så fall snakk om svært store summer, mener Stamsø-Møller.

Trolig ingen Grealish-overgang

Jack Grealish (24) har vært koblet til flere klubber i løpet av sesongen, blant annet Manchester United. Etter at Aston Villa berget plassen i Premier League, er det ikke sikkert at kapteinen forlater klubben denne sommeren likevel.

– Aston Villa har berget plassen, og færre engelske klubber har masse penger å bruke nå. De to tingene øker sjansen for at Jack Grealish spiller en sesong til i Villa. Det handler også om at jeg tror det var en veldig sterk følelse om at han ledet dem til ny Premier League-kontrakt. Hadde Aston Villa rykket ned, ville bildet vært et helt annet, men Villa-supporterne kan nok kose seg med ham ett år til, tror Finstad Berg.